Um die Aufgaben in der Zukunft zu bewältigen bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. „Wir brauchen eine Verdoppelung der Ausbildungsplätze und eine Attraktivierung der Pflegeberufe, was natürlich auch ein höheres Gehalt wie einen Mindestlohn von 1.700 € netto beinhalten muss. Der Bund soll möglichst rasch eine Pflegemilliarde für diese Maßnahmen zur Verfügung stellen“, fordern der SPÖ Landesgeschäftsführer Roland Fürst und SPÖ Soziallandesrat Christian Illedits.

„Die Bundesregierung muss jetzt so schnell wie möglich Geld in die Hand nehmen, um die Weichen für die Zukunft zu stellen, denn die Probleme in der Pflege lösen sich nicht von heute auf morgen. Eine Pflegemilliarde analog der Nahverkehrsmilliarde wäre eine nachhaltige und sinnvolle Investition in den Zusammenhalt unserer Gesellschaft“, erklärt Roland Fürst. In politischen Sonntagsreden ist immer davon zu hören, dass die Menschen im Sozial- und Gesundheitsbereich „Unmenschliches“ leisten, leider schlägt sich dies nicht bei der Entlohnung nieder. „Wir müssen die Berufsgruppen in Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich besser bezahlen und über die Wertigkeiten diskutieren“, so Fürst weiters.

Vorbild Burgenland

Das Burgenland hat mit dem „Zukunftsplan Pflege“ Maßstäbe und Standards gesetzt und gezeigt, wie man durch evidenzbasierte Politik Lösungen für die Menschen umsetzen kann.

„Aktuell liegen knapp 100 positive Förderanträge vor. Damit sind in weniger als vier Monaten rund 100 Arbeitsplätze entstanden, von denen mehr als 200 Menschen direkt und spürbar profitieren,“ so Illedits.

Den Angehörigen beschert das geregelte Dienstverhältnis Sicherheit (festes Einkommen bis zu 1.700 Euro netto, laufende Pensionsjahre und Sozialversicherung). „Durch eine verpflichtende Grundausbildung steigt die Qualität am Pflegebett und mit weiterführenden Ausbildungsangeboten soll langfristig Personal für den Pflegebereich gewonnen werden,“ erklärt Illedits, der derzeit auch intensiv an einer Erhöhung der Personalschlüssel in stationären Einrichtungen arbeitet.

Ausbildung: erste Maßnahmen gesetzt

Die Ausbildung zur Heimhilfe findet besondere Berücksichtigung bei der Qualifikationsförderung des Landes. Teilzeitangebote im Pflegebereich werden forciert. Auch in den schulischen Bereich nehmen Pflege und Betreuung Einzug. Unlängst präsentierte Illedits gemeinsam mit der Bildungsdirektion Burgenland eine neue Kooperation zwischen Handelsakademie und der Schule für Betreuungsberufe, im Rahmen derer Betreuung schon in der Oberstufe zum Thema wird. Zudem wird die Diplomausbildung ab 2024 durch das Bachelorstudium "Gesundheits- und Krankenpflege" an der FH Burgenland ersetzt. Das bedeutet abermals eine Aufwertung des Berufes. Das Land Burgenland unterstützt dies. Studiengebühren fallen auch hier nicht an.