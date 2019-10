Geht es nach den Sozialdemokraten, ist dies nur ein Etappenziel: "Wir erwarten uns von der Privatwirtschaft, dass sie hier nachzieht", sagte SPÖ-Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich am Donnerstag.

Mit dem Mindestlohn, der sich im Entwurf für das Landesbedienstetengesetz findet, setze das Burgenland "einen Meilenstein, der bis nach Vorarlberg Beachtung findet", stellte Hergovich fest. In der derzeitigen Begutachtungsphase werde zwar noch die eine oder andere Kleinigkeit modifiziert werden, "aber der Fahrplan, der steht": Im Dezember werde das Gesetz beschlossen "und 1.700 Euro Mindestlohn wird mit 1. 1. 2020 Realität."

Im Zuge einer Systemänderung würden künftig die Stellen tätigkeitsbezogen bewertet und entlohnt. Bisherige Mitarbeiter hätten die Möglichkeit, in das neue System zu switchen. Das Einstiegsgehalt werde höher, die Lebenseinkommenskurve flache dafür mit zunehmender Beschäftigungsdauer ab, erläuterte Hergovich. Karfreitag und Martini (11. November, Anm.) würden als Feiertage im Gesetz verankert. Allerseelen hingegen sei, weil "nicht mehr zeitgemäß", kein freier Tag mehr. Im neuen Dienstrecht werde auch Home Office verankert. Ab dem 43. Geburtstag gebe es zudem für alle Bediensteten eine zusätzliche, sechste Urlaubswoche.

Im Burgenland führe man den Mindestlohn "ganz bewusst" ein, "um ein Zeichen zu setzen, um eine Debatte auszulösen um soziale Gerechtigkeit in einem der reichsten Länder der Welt", sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst. In Österreich als viertreichstem Land der EU, gebe es "eine Ungerechtigkeit, was die Verteilung betrifft, wo wir uns eigentlich genieren müssen." Bundesweit gebe es laut Statistik Austria etwa 400.000 Menschen, die 38 bzw. 40 Stunden arbeiten und nicht mehr als 1.700 Euro brutto verdienten.

"Die niedrigen Einkommen sinken, die höheren steigen", die Gehaltsschere gehe immer weiter auseinander. In Österreich verbreitere sich die Armut, "das geht mittlerweile bis in die Mittelschicht hinein", so Fürst. Weitere Schritte zur Umsetzung des Mindestlohnes im Burgenland seien bereits geplant. In einer zweiten Runde wolle man sich der Gemeindeebene widmen. Es gebe aber auch Möglichkeiten des Landes, um Anreize zu schaffen, um Unternehmer dafür zu begeistern, auch 1.700 Euro netto zu bezahlen."