Vor allem für Frauen wäre dies "ein wichtiger Schritt zu mehr Lohngerechtigkeit", stellte Landesrätin Astrid Eisenkopf am Donnerstag in Eisenstadt fest.

Noch heuer werde der burgenländische Landtag im Rahmen einer Besoldungsreform den Mindestlohn von 1.700 Euro netto beschließen. In einem ersten Schritt erfolge die Umsetzung im unmittelbaren Landesdienst und in der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H.).

Weitere Landesbeteiligungen sowie der Gemeindedienst sollen im zweiten Halbjahr 2020 folgen. "Zehn Euro netto in der Stunde muss jede ehrliche Arbeit wert sein. Das ist eine Frage der Fairness", so SPÖ-Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich.

Frauen würden oft in Niedriglohnbereichen und in Teilzeit arbeiten oder ihre Erwerbstätigkeit für eine gewisse Zeit unterbrechen. All das wirke sich in weiterer Folge auf die Alterspension aus, so Eisenkopf. 90 Prozent der Alleinerziehenden seien Frauen. Damit werde deutlich, was in der Mindestlohn-Diskussion wenig Beachtung finde - "dass Kinder von Armut betroffen sind, weil ihre Eltern zu wenig verdienen. Genau aus diesem Grund braucht es einen Mindestlohn auf allen Ebenen."

Es sei "beschämend, dass Großkonzerne Millionengewinne erzielen, die Mitarbeiter aber nicht einmal zehn Euro pro Stunde wert sind", so Hergovich. "Der Mindestlohn im Landesdienst und in Folge in den landesnahen Betrieben hat Vorbildwirkung - die Privatwirtschaft muss Schritt für Schritt nachziehen. Es ist unser Anspruch, dass jeder von einem 40-Stunden-Job gut leben kann."

Wirtschaftsbund Burgenland gegen 1.700 Euro-Mindestlohn

Der Wirtschaftsbund Burgenland lehnt die SPÖ-Forderung ab, den Netto-Mindestlohn von 1.700 Euro auch in der Privatwirtschaft umzusetzen. "Damit den Menschen mehr Netto vom Brutto bleibt, müssen die Steuern gesenkt und nicht die Betriebe zusätzlich belastet werden", stellte Wirtschaftsbund-Direktor Ulf Schneller in einer Aussendung fest.

Derartige Forderungen seien ein "Rückfall in postkommunistische Zeiten und ein Aushebeln der Sozialpartnerschaft, die zum Glück immer noch für das Ausverhandeln der Kollektivverträge zuständig ist", so Schneller. Ein Mindestlohn von 1.700 Euro netto - brutto inklusive Dienstgeberanteil seien das über 3.100 Euro - hätte zur Folge, dass zuerst in der Industrie, danach im Gewerbe und später im Handel die Lichter ausgehen würden, argumentierte der Wirtschaftsbund-Direktor.

Er könne sich nicht vorstellen, "dass es mit Beginn des nächsten Jahres - so wie vollmündig angekündigt - in landesnahen Betrieben wie der Facility Management Burgenland oder in der Therme Lutzmannsburg eine Vier-Tage-Woche mit 1.700 Euro netto im Monat und einer sechsten Urlaubswoche geben wird. Dann könnten diese Unternehmen nämlich nicht mehr am freien Markt existieren."