Bei der Klausur standen am Montag die Themen Gesundheit und Pflege im Zentrum. Neben der Standortgarantie für die fünf KRAGES-Standorte gehe der Bau des Spitals in Oberwart gut voran, so Doskozil. Auch das geplante Spital in Gols befinde sich im Zeitplan, das Widmungsverfahren soll im Herbst 2021 über die Bühne gehen. Es seien ihm keine auffälligen Gutachten, die den Zeitplan gefährden könnten, bekannt, meinte der Landeshauptmann. Diskutiert werden soll auch, ob es neue Ausbildungsschwerpunkte für besonders belastete Bereiche brauche, nannte er beispielsweise die Intensivmedizin.

Der vor Jahren gestartete Masterplan Spitäler sei nun so weit, dass Anfang Juli Details über die Schwerpunkte der Krankenhäuser bekannt gegeben werden können. Damit sollen die Häuser selbst und die Burgenländer Verlässlichkeit erfahren.

Doskozil ist außerdem ein Befürworter der kleinstrukturierten Organisation mit Hausärzten und Fachärzten und lehnt Primärversorgungseinheiten ab. Sollte es Probleme bei der Nachbesetzung von Kassenstellen geben, ist ein Ambulatorium gemeinsam mit der KRAGES geplant – bis sich ein Arzt für die Position findet. Ein Beispiel hierfür sei die Gemeinde Weppersdorf.

Im Bereich der Pflege ist ein Modell geplant, das zwischen der Pflege zuhause und den Pflegezentren angesiedelt werden soll, eine Kombination aus mobiler Hauskrankenpflege, betreutem Wohnen und Tagesheimstätten. "Das Modell wird derzeit berechnet mit zwei Musterbezirken", immerhin soll die Systematik komplett umgestellt werden, so der Landeshauptmann. Vorgestellt werden soll es inklusive Finanzierung im Herbst. Im ersten Halbjahr 2022 soll auch das Thema Bildung im Fokus stehen, um etwa Schulschließungen zu verhindern.

"Das Tempo ist enorm hoch in der Landtagsarbeit. Seit der letzten Klausur wurden 29 Gesetze beschlossen", erklärte Klubobmann Robert Hergovich. Bis Jahresende sollen weitere 13 auf den Weg gebracht werden. Er nannte etwa die Landtagswahlordnung, die Gemeinderatswahlordnung oder das Landwirtschaftskammergesetz als Beispiele. Geplant ist eine einheitliche Vorgangsweise bei der Briefwahl und ein neues Vorzugsstimmenmodell: "Persönlichkeiten sollen noch mehr Gewicht bei Wahlen haben", die direkte Demokratie mit Vorzugsstimmen werde weiter ausgebaut, erläuterte Hergovich. Was das Landwirtschaftskammergesetz betrifft, nannte er noch keine Details. Diese sollen Montagnachmittag zunächst mit dem Klub und weiters mit der Opposition und der Kammer selbst besprochen werden. Der Klubchef verwies auch auf das bereits vorgestellt "Kraftpaket" mit 56 Maßnahmen und einem Volumen von 600 Mio. Euro, um aus der Coronakrise herauszukommen. Der Solidaritätsfonds für Kinder und Jugendliche daraus soll etwa Kinder aus finanzschwachen Familien bis zum Ferienende sozial gestaffelt unterstützen.

Die Klubklausur der SPÖ findet im Balance Resort in Stegersbach unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen statt. Alle Teilnehmer seien getestet, geimpft oder genesen, betonte Hergovich. Es sei eine "Wohltat", dass eine Klausur nun wieder in einem Hotel abgehalten werden kann, verwies auch Doskozil auf den touristischen Faktor. Über den Sommer sei die Lage im Burgenland jedenfalls "sehr angenehm und buchungsreich", zeigte er sich erfreut.