„Der Storch ist mittlerweile ein großer Werbefaktor für das Burgenland. Damit das so bleibt und der Storch sich auch in den kommenden Jahren in unserem Land wohlfühlt, unterstützen wir seitens des Landes den Bau von Storchennestern“, betont LH-Stv.in Mag.a Astrid Eisenkopf.

Konkret werden Gemeinden, Vereine, aber auch Privatpersonen mit einem finanziellen Zuschuss unterstützt, wenn sie sich dazu entschließen, ein Nest für den Storch zu bauen. Gefördert werden die Nester, sprich, das Metallgestell und die Unterlage. „Auch die Übersiedlung von Störchen wird finanziell unterstützt. Manchmal ist es notwendig, dass ein neues Nest gebaut werden muss, weil das alte Nest in die Jahre gekommen ist“, hebt Eisenkopf hervor. Die Förderung gibt es seit dem Jahr 2019, jährlich sind dafür rund 25.000 Euro vorgesehen. Der maximale Förderbetrag liegt bei 1.500 Euro pro gewählten Standort.

Mag. Gerold Stagl (Bgm. Freistadt Rust), mit LH-Stv.in Mag.a Astrid Eisenkopf, Josef Karassowitsch (Obmann Storchenverein Rust) und Luzia Drawitsch (Vizebgm.in Freistadt Rust) Landesmedienservice Burgenland

Wichtig ist der Landeshauptmann-Stellvertreterin in diesem Zusammenhang, dass auch die naturschutzfachliche Zweckmäßigkeit gewährleistet ist. Diese wird vom Naturschutzreferat des Landes bestätigt. „Wenn sich eine Gemeinde etc. für den Nestbau entscheidet, ist im Vorfeld Kontakt mit der zuständigen Abteilung 4 im Land aufzunehmen. Wir haben dort Experten sitzen, die gerne weiterhelfen“, so Eisenkopf. Mag. Gerold Stagl, Bürgermeister der Freistadt Rust, zeigte sich erfreut über die Landesförderung und bedankte sich auch gleich beim örtlichen Storchenverein und dessen Obmann Josef Karassowitsch, für das langjährige Engagement.