Ministerin Zadić in Eisenstadt: Strenge Regeln, entspannte Gespräche

Vom Besuch im Justizzentrum bis zum Society-Event nahm sich Justizministerin Alma Zadić einen Tag lang Zeit für die Landeshauptstadt. Inhaltlich standen beim Besuch im Burgenland unter anderem der Gewaltschutz und Strategien gegen Hass im Netz im Zentrum. „In beiden Bereichen haben wir schon viele Verbesserungen umgesetzt, damit Betroffene sich zur Wehr setzen können und Unterstützung erhalten“, unterstrich die Justizministerin im Rahmen einer offenen Gesprächsrunde im Café „2 Beans“ in Kleinhöflein.

Als Beispiele nannte sie etwa kostenlose psychosoziale und juristische Prozessbegleitungen; beim „Bürgerinnen- und Bürgergespräch“ erklärte Zadić darüber hinaus, dass vier Ministerien daran arbeiten würden, um sogenannte Gewaltambulanzen ins Leben rufen zu können: Im Hinblick auf Gewalt gegen Frauen gehe es nämlich auch darum, die Verurteilungsquote zu heben.

Im Justizzentrum Eisenstadt kam die Ministerin mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, danach ging’s zusammen mit Burgenlands grüner Klubobfrau Regina Petrik in die Fußgängerzone. „Viele gute Gespräche und freundliche, interessierte Menschen“ traf das grüne Team in den Geschäften – und auch am Winzerkirtag Kleinhöflein. Den Tag ließ die Justizministerin schließlich ganz entspannt ausklingen, und zwar am Austropop-Abend im Schlosspark.