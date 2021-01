Bis 5. April erhalten Urlauber ab einer Buchung von drei Nächten 75 Euro refundiert, teilte Dietmar Tunkel, Geschäftsführer des Burgenland Tourismus, am Donnerstag mit. Eigentlich hätte die Aktion im Jänner auslaufen sollen.

Mit der Verlängerung bis zum Ende der Osterferien will man laut Tunkel auf die andauernden Betriebssperren reagieren und die Betriebe unterstützen. Die "Corona-Kasko" läuft noch bis 30. April. Sie versichert alle Gäste für den Fall, dass sie vor Urlaubsantritt positiv auf Covid-19 getestet werden oder in Quarantäne müssen.

Der Chef des Burgenland Tourismus forderte am Donnerstag außerdem eine rasche Öffnung der Thermen mit einer entsprechenden Teststrategie. "Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass sich Skifahrer in Massen an den Skiliften drängen und die Thermen im Burgenland, die alle Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben, um endlich wieder aufsperren zu können, schon seit Wochen zur Gänze auf ihre Gäste verzichten müssen", betonte Tunkel.