Dass der Vertrag mit Geschäftsführer Hannes Anton "nur vier Monate nach Beginn der SPÖ-Alleinregentschaft" vorzeitig aufgelöst werde, zeige, dass bei der SPÖ "Postenschacher auch in der aktuell schwierigen Zeit an erster Stelle" stehe, so FPÖ-Tourismussprecher Alexander Petschnig.

Die Entscheidung werfe "ein bezeichnendes Licht auf die Wertigkeiten" von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). "Wie man auf einen dermaßen ausgewiesenen Fachmann angesichts der bevorstehenden Krise ernsthaft verzichten kann, nur weil er kein SPÖ-Parteibuch hat, wird mir immer ein Rätsel bleiben", betonte Petschnig. Die FPÖ kritisierte außerdem die "augenscheinliche Untätigkeit der burgenländischen Tourismuspolitik im Angesicht der Coronakrise".

Nach der Bestellung Antons - der früher in Kärnten BZÖ bzw. FPK-Politiker gewesen war - hatte die burgenländische ÖVP Ende März 2017 eine "blaue Postenschacherei" geortet. Damals regierte die SPÖ gemeinsam mit der FPÖ im östlichsten Bundesland.