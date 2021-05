Jeder burgenländische Arbeitnehmer kann sich bei den teilnehmenden Betrieben bis zu drei Mal pro Woche mittels Spucktest unter Beaufsichtigung selbst testen. Die Tests werden in weiterer Folge von einer befugten Stelle übernommen. Die Daten gelangen über eine App, die in wenigen Wochen starten soll, zum Land. Das stellt die Zertifikate aus, die 48 Stunden gelten.

Die dreimaligen wöchentlichen Tests in Schulen (verpflichtend) und Kindergärten (freiwillig) gehen unvermindert weiter.

Darüber hinaus werden pro Monat und Person zehn kostenlose „Nasenbohrer“-Selbsttests für zuhause in den Apotheken bereitgestellt. Beim Testen muss man sich mit dem Handy fotografieren oder filmen, das Bildmaterial kann man dann über den beigelegten QR-Code in die Landes-Schnittstelle einspielen. Diese stellt wie bei bei Betriebs-Tests die Zertifikate aus.