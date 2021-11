Impulsveranstaltung für Bio-Landwirtschaft

Die biologische Landwirtschaft hat in Österreich und Burgenland seit jeher einen hohen Stellenwert. Auch auf europäischer Ebene rückt die Bio-Landwirtschaft immer stärker in den Fokus und soll ausgeweitet werden. Aus diesem Grund lud das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus zur Bio-Enquete ein. Vertreter der Landwirtschaftskammern, Bio Austria und Forschungseinrichtungen diskutieren die derzeit herrschenden Herausforderungen und Chancen der Bio-Landwirtschaft.

„Die biologische Landwirtschaft hat im Burgenland in den letzten 20 Jahren eine enorme Entwicklung erlebt. Von 320 Betrieben im Jahre 2000 ist deren Anzahl bis dato auf über 1.100 angewachsen (lt. INVEKOS - System der AMA). Als Landwirtschaftskammer haben wir die biologische Landwirtschaft seit jeher forciert. Das zeigt sich auch in den Zahlen. Derzeit liegt im Burgenland der Bio-Ackerflächenanteil bei 38 Prozent. Somit ist das Burgenland unter den Top 3 Bio-Bundesländer in Österreich. Wir stehen den Betrieben auch in Zukunft unterstützend zur Seite, um die burgenländische Bio-Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben“, berichtet Präsident Berlakovich.