"Das Ringen um Wählerstimmen darf nicht Anlass für Schülerdiskussionen sein", stellte Winkler in einer Aussendung fest. Die Schule sei "kein Standort für Wahlkampf".

Statt der herkömmlichen Diskussionsveranstaltungen werde diesmal am 17. Jänner die am Vortag im Hauptabendprogramm des ORF ausgestrahlte Elefantenrunde mit den Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in die Klassenzimmer gestreamt und on demand zur Verfügung gestellt. "Das garantiert eine Gleichbehandlung aller Schülerinnen und Schüler und spart Kosten für Transporte und Logistik", so Winkler.

Seitens des Landes setzte man ganzjährig Maßnahmen, um das Demokratieverständnis junger Menschen zu fördern und zu stärken. Bestandteil dieser Initiative seien auch Führungen im Landhaus und die Webseite www.politikerleben.at. Sie unterstütze die Diskussion zwischen Schülerinnen und Schülern mit Politikern und lade gerne Vertreter aller Fraktionen dazu ein. Keinesfalls werde sie zulassen, dass der Wahlkampf in den Schulen stattfinde, betonte Winkler.