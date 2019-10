Die Entscheidung, die man im Mai als Koalitionsparteien gemeinsam getroffen habe, sei "richtig" gewesen, stellte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar vor Journalisten fest. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte nach Bekanntwerden des "Ibiza-Videos" die Vorverlegung des Urnenganges angekündigt.

Einer Forderung der ÖVP nachzukommen, die Landtagswahl zeitgleich mit der Nationalratswahl abzuhalten, hätte bedeutet, dass wichtige Beschlüsse nicht mehr rechtzeitig hätten gefasst werden können, argumentierte Molnar. Genauso richtig sei es gewesen, "dem Land einen Dauerwahlkampf über das praktisch gesamte erste Halbjahr 2020 zu ersparen."

Die rot-blaue Koalition habe ihr Übereinkommen aus dem Jahr 2015 "abgearbeitet - es hat fabelhaft funktioniert, da ist nichts mehr ausständig", blickte der FPÖ-Klubobmann zurück. In den vergangenen Wochen und Monaten habe man auch noch zusätzliche Projekte auf den Weg gebracht oder schon verabschiedet: "Die Hausaufgaben sind sozusagen weitgehend erledigt."

"Ein Dauerwahlkampf bis Ende Mai 2020 liegt nicht im Interesse des Landes. Daher fassen wir morgen einvernehmlich den Beschluss, die Gesetzgebungsperiode vier Monate früher als geplant zu beenden", sagte Molnar.

Landesbudget 2020 wird noch erstellt

Die Koalition arbeite aber auch nach dem Auflösungs-Beschluss weiter. Man habe noch einige Vorhaben zu finalisieren, etwa das Landesbudget 2020. An sich wären mit der Auflösung die weiteren noch vorgesehenen Landtagsitzungen hinfällig. Man werde diese jedoch als Sondersitzungen entsprechend dem Sitzungsplan im November und an zwei Tagen im Dezember abhalten. Der Landtag bleibe bis zur Angelobung des neuen Landtages voll handlungsfähig, so Molnar.

SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon gab das Kompliment betreffend die Zusammenarbeit zurück: Man diskutiere auf Augenhöhe, es gebe einen Arbeitsplan, den man sich vorgenommen habe. "Es gelingt uns wirklich sehr gut." Sie glaube, "dass wir auch in der Öffentlichkeit hier eine Einigkeit präsentieren, dass wir gute Beschlüsse bis jetzt gemacht haben. Und wir werden das wirklich bis zum letzten Arbeitstag machen, weil es uns beiden persönlich ein Anliegen ist."

Formal wird die Auflösung des Landtages aufgrund eines Gesetzesbeschlusses vollzogen. Das Gesetz beinhaltet zwei Paragrafen. Sie besagen, dass der Landtag gemäß Artikel 13 des Landes-Verfassungsgesetzes vor Ablauf der Gesetzgebungsperiode aufgelöst wird und dass das Gesetz mit dem Tag der Kundmachung im Landesgesetzblatt in Kraft tritt, erläuterte Molnar. Der zeitliche Ablauf sei so, dass die Landtagswahl am 26. Jänner stattfinden könne. Der Stichtag werde der 5. November sein.