NEOS plakatieren Kontrolle und "neue Chancen" .

Kontrolle und "neue Chancen für das Burgenland" prägen die Plakatserie der NEOS für die Landtagswahl. Die Kampagne steht unter dem Motto "Wähl' die NEOS in den Landtag - Weil's Zeit ist", betonte Spitzenkandidat und Landessprecher Eduard Posch am Montag in einer Aussendung. Neben Posch werden auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Listenzweite Julia Kernbichler auf den Plakaten zu sehen sein.