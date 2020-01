Als letzte der wahlwerbenden Parteien sind am Samstag die NEOS am Eisenstädter Esterhazyplatz in den Wahlkampf für die burgenländische Landtagswahl gestartet. Unter dem Motto "Wähl' die NEOS in den Landtag - Weil's Zeit ist" schworen Spitzenkandidat Eduard Posch und Listenzweite Julia Kernbichler die Unterstützer auf die letzten beiden Wochen vor der Wahl ein.

Unterstützung erhielt das pinke Spitzen-Duo dabei von Bundesparteichefin Beate Meinl-Reisinger. NEOS würden für sachliche Kritik, Konstruktivität, einen respektvollen Umgang und die Mitbestimmung der Bürger stehen, betonte sie. Jeder könne einen Unterschied machen. "Das zeigen wir jetzt überall in Österreich und bald auch im Burgenland", betonte sie.

Mit der Burgenland-Wahl beginne 2020 wieder mit einem Wahlkampf. Gerade für eine junge Partei wie die NEOS sei das natürlich schwer. Als man sich für ein Antreten bei der Landtagswahl entschieden habe, habe man gewusst: "Die Politik will uns da nicht, aber die Menschen wollen uns", betonte Meinl-Reisinger. Sie gab sich zuversichtlich, dass ein Einzug in den Landtag gelingen werde. "Das wird was. Das wird ein Freudentag", meinte sie.

"Wollen frischen Wind ins Burgenland bringen"

Spitzenkandidat Eduard Posch betonte, dass es die NEOS im Burgenland brauche. "Wir haben frischen Wind in den Nationalrat gebracht, jetzt wollen wir auch frischen Wind ins Burgenland bringen", sagte er. Als zentrale Themen legte er erneut Transparenz und Kontrolle, Bildung, Demokratie und Bürgerbeteiligung fest.

Er habe die Vision, dass nach der Wahl "in der burgenländischen Politik die Bildung an erster Stelle stehen wird" und dass "das Parteibuch in der Schullandschaft nicht mehr das wichtigste Buch ist", sagte Posch. Außerdem fordert er öffentliche Hearings bei Postenbesetzungen und einen Untersuchungsausschuss zum Neubau des Krankenhauses in Oberwart. Mindestens zehn Millionen Euro seien "beim Fenster hinausgeworfen" worden.

Ein Hauptthema der NEOS ist auch der öffentliche Verkehr. Pendler müssten teilweise stundenlange Umwege in Kauf nehmen. "Es muss die Wahlfreiheit geben, wie die Menschen sich bewegen wollen", betonte Meinl-Reisinger. Das Wahlziel der NEOS ist klar: Sie wollen "den Landtag rocken", wie Listenzweite Julia Kernbichler betonte. Gelingen soll der Einzug gleich mit zwei Mandaten.