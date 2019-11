Der Dezember sei "nicht ein Monat, wo man einen harten Wahlkampf führen möchte, sondern da befinden wir uns eigentlich mitten im Advent in Richtung Weihnachten", meinte Steiner: "Es ist uns aber trotzdem wichtig, dass wir als Volkspartei bei den Menschen sind."

Die Trucktour verbinde man auch mit einer Charity-Aktion für das Kinderhospiz Sterntalerhof. Bei den Veranstaltungen sollen Spenden gesammelt und am Ende der Tour übergeben werden. Ein Kinderhospiz sei etwas sehr Wichtiges. "Menschen, die sich um sehr kranke Kinder kümmern, müssen aus unserer Sicht auch unterstützt werden", sagte Steiner.

"Es wird Glühwein geben, Punsch und Maroni"

Der Lkw-Sattelzug, den die ÖVP gemietet hat, lässt sich rasch in eine Bühne verwandeln. Bei den sieben Veranstaltungen in den Bezirken seien verschiedene Auftritte geplant, vom Chor bis zur Volkstanzgruppe. "Der Nikolaus wird sicherlich auch da oder dort auftauchen", so der ÖVP-Obmann. Der Auftakt findet am 1. Dezember in Gols statt.

Natürlich solle die Tour auch symbolisieren, "dass mehr Türkis gut für das Burgenland ist. Denn mehr Türkis bedeutet viele neue Initiativen im Bereich der Pflege, der Gesundheitsstruktur, des öffentlichen Verkehrs und im Bereich der Transparenz", stellte Steiner fest.

Mit dem Truck wolle man allen Generationen etwas Besonderes bieten, sagte Landesgeschäftsführer Christoph Wolf. Die einzelnen Veranstaltungen sollen um 16 bis 17 Uhr starten und jeweils bis 20 oder 21 Uhr dauern: "Es wird Glühwein geben, Punsch und Maroni und wir werden ein paar Kekserl auflegen." Auch Werbemittel, Bommelhauben und türkises Geschenkpapier werden verteilt. Zum letzten Mal in Aktion treten soll der türkise Truck am 3. Jänner beim Wahlkampfauftakt in Eisenstadt beim Schloss Esterhazy.