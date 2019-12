Auch beim "Zeugnisverteilen" legt die ÖVP einen Frühstart hin und untermauert damit einmal mehr, dass die ÖVP Burgenland keine politische konstruktive Kraft ist. "Wenn der ÖVP nicht mehr Kritik für die letzten 4,5 Jahre einfällt, dann zeigt das eindeutig, dass wir uns auf einen guten Weg befinden. So kritisiert die ÖVP zum Beispiel die Sanierung und Planung des Krankenhauses Oberwart, verschweigt aber, dass die zentralen Beschlüsse bis 2014 einstimmig mit der ÖVP getroffen wurden, das aber in den letzten Jahren vergessen haben dürfte", erklärt SPÖ Landesgeschäftsführer Roland Fürst. Das letztlich gültige Zeugnis stellen die Burgenländerinnen und Burgenland am Wahltag im Jänner 2020 aus, das ist entscheidend und das ist das einzige was zählt.

Die ÖVP bezeichnet den freien Zugang zur Fachhochschule, den Gratiskindergarten, den gratis Englischunterricht, den Zukunftsplan Pflege, die Bio-Wende und den Mindestlohn als "substanzlose Überschriften" und zeigt damit einmal mehr, dass diese Partei meilenweit von den Problemlagen der Menschen im Burgenland weg ist. "Wenn die ÖVP in der Regierung gewesen wäre, dann hätten wir all diese für die Menschen ganz wichtigen Themen nicht umsetzen können. Die ÖVP hat auch in der Koalition bis 2015 immer danach getrachtet, dass so wenig wie möglich umgesetzt wird und Opposition betrieben. Die ÖVP ist eine PR-Maschinerie, die vom Schein und Ankündigungen lebt", meint Fürst, der ÖVP Obmann Steiner und seinem Team eine ganz konkrete Frage stellt: "Was war eure Leistung in den letzten Jahren für das Burgenland?" ÖVP Obmann Thomas Steiner hat ja nach eigenen Angaben einen guten Draht zu Sebastian Kurz. "Die Burgenländerinnen und Burgenländer haben davon aber nichts gehabt. Die Steiner ÖVP hat weder einen bedeutenden Wirtschaftsbetrieb ins Burgenland gebracht, noch Investitionen für die Infrastruktur oder das Gesundheitswesen. Wir können der ÖVP gar kein Zeugnis ausstellen, sondern lediglich ein "´nicht teilgenommen" eintragen. Mich wundert es ehrlich gesagt nicht, warum 81% unserer Mitgleder keine Koalition mit dieser ÖVP wollen, sollten wir die Möglichkeit dazu nach den nächsten Landtagswahlen erhalten", ergänzt Fürst abschließend.