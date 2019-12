Sechs Parteien gaben Kreiswahlvorschläge ab .

Im Burgenland ist am Freitag um 13.00 die Frist zur Einreichung der Kreiswahlvorschläge für die Landtagswahl am 26. Jänner abgelaufen. Sechs Parteien - SPÖ, ÖVP, FPÖ sowie Grüne, Bündnis Liste Burgenland (LBL) und NEOS - haben fristgerecht ihre Kandidatenlisten eingereicht, bestätigte Landeswahlleiterin Brigitte Novosel auf APA-Anfrage. Diese Parteien treten auch in allen sieben Wahlkreisen an.