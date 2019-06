Wahlkampftöne dürften am Mittwoch beim Sonderlandtag in Eisenstadt zu hören sein: Die ÖVP will schon im September wählen und hat deshalb die Sondersitzung beantragt sowie einen Dringlichkeitsantrag eingebracht.

Auch die Grünen könnten einer Vorverlegung des Urnenganges etwas abgewinnen. Eine Absage kam umgehend von der rot-blauen Koalition, die am 26. Jänner 2020 als Wahltermin festhält.

"Auslöser für den Antrag ist das mittlerweile berühmt-berüchtigte Ibiza-Video", betonte ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Die rot-blaue Landesregierung sei damit gescheitert, die SPÖ müsse sofort darauf reagieren. Ein Wahltermin im Jänner sei "keine Konsequenz, die man aus solchen Vorfällen zieht". Vielmehr solle die Landtagswahl gleichzeitig mit der Nationalratswahl abgehalten werden.

Tschürtz sei Teil der "Ibiza-FPÖ"

"FPÖ-Landesparteichef Johann Tschürtz ist Teil dieser Ibiza-FPÖ", argumentierte Steiner zum wiederholten Male, dass das Video deshalb auch im Burgenland Auswirkungen haben müsse. Tschürtz sei öfter auf Ibiza gewesen und gehöre damit zum engen Kreis der Vertrauten von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus.

Für die Koalition sei es wichtig, gemeinsam erarbeitete Themen wie Bio-Wende, Pflege und 1.700 Euro-Mindestlohn umzusetzen. "Wir werden uns hier natürlich von der Opposition nicht unter Druck setzen lassen", kommentierte SPÖ-Klubobfrau Ingrid Salamon den ÖVP-Dringlichkeitsantrag. "Dass die ÖVP schon im Wahlmodus ist, das sehen wir", meinte sie.

Die Volkspartei versuche offenbar, einen "Bundestrend" ins Burgenland zu bringen: "Diese Krise, die der Bund hat, die lassen wir uns im Burgenland nicht auf die Nase drücken, weil es im Burgenland keine Krise gibt." Auch wenn sie es aus politischer Sicht verstehe, "dass die ÖVP da mitnaschen will vom Kurz-Effekt", werde man dies "sicher nicht zulassen", meinte Salamon.

Die ÖVP habe in den vergangenen zweieinhalb Wochen alles daran gesetzt, "unserer rot-blauen Koalition im Burgenland ein unmittelbares Ende zu bescheren", stellte FPÖ-Klubobmann Geza Molnar fest. "Wir werden diesem Antrag selbstverständlich nicht zustimmen und im Gegenzug den 26. Jänner 2020 als Wahltermin bestätigen", kündigte er an: "Es mag der ÖVP in Wien gelungen sein, eine erfolgreiche und beliebte Regierung und Koalition aus rein parteipolitischen Gründen in die Luft zu jagen. Im Burgenland wird das der ÖVP ganz bestimmt nicht gelingen."

Die Grünen wiesen auf die mangelnden Erfolgsaussichten des Dringlichkeitsantrages hin, würden eine Vorverlegung des Wahltermins aber unterstützen, wie Landessprecherin Regina Petrik am Dienstag betonte. Die rot-blaue Koalition sei seit den letzten Landtagswahlen 2015 "keinen Deut besser" geworden. Die Grünen würden daher prinzipiell eine Auflösung "zum frühestmöglichen Zeitpunkt" befürworten.