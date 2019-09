SPÖ will auf Vorzugsstimmensystem setzen .

Die burgenländische SPÖ will bei der Landtagswahl im Jänner bei der parteiinternen Verteilung der Grundmandate in den Bezirken neue Wege gehen. Sämtliche Mandate sollen an jene Kandidaten gehen, die die meisten Vorzugsstimmen erhalten haben, verkündete Landeshauptmann Hans Peter Doskozil am Montag bei einer Pressekonferenz. Die Mitglieder werden nach der Nationalratswahl zu der Idee befragt.