SPÖ wirbt mit Ex-LBL-Mann Hutter um Unabhängige .

Die SPÖ hat im Vorfeld der Landtagswahl dem vom Bündnis Liste Burgenland in den SPÖ-Klub gewechselten Landtagsabgeordneten Gerhard Hutter eine besondere Aufgabe zugedacht: Hutter, seit 18 Jahren mit einer Bürgerliste Ortschef in Bad Sauerbrunn, soll "als Signal für die Freien Listen, Unabhängige und Bürgerinitiativen im Landtag" fungieren, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst am Dienstag.