Diskussionen sollten sachlich geführt werden und in einem unabhängigen Umfeld erfolgen. "Wir wollen nicht, dass der Wahlkampf, der gerade stattfindet, in den Schulen stattfindet", stellte Winkler fest. Gerade das zeichne sich aber jetzt ab.

Die Schüler sollten im Rahmen der Schule Politik, politische Vorgänge und politische Entscheidungen lernen, aber auch ein kritisches Urteilsvermögen erwerben, erläuterte die Landesrätin. Ihr sei "wichtig, das die politische Bildung in den Schulen mit einer wirklich hohen Qualität passiert und dass sie sich orientiert an aktuellen Fragestellungen, an aktuellen Diskussionen."

"Ich habe sie niemals verboten, es steht mir auch gar nicht zu beziehungsweise es steht gar nicht in meiner Macht, Schuldiskussionen zu verbieten", betonte Winkler. Die angedachten Diskussionen beträfen rund 2.500 von insgesamt etwa 11.500 Schülern im AHS-, BMHS- und im polytechnischen Bereich. "Da merkt man die Diskrepanz, da merkt man, dass das nichts mit einem Demokratieverständnis zu tun hat."

Die Absage, die seitens der Bildungsdirektion in Rücksprache mit ihr erteilt worden sei, betreffe ein Konzept, das ihr von AHS-Landesschulsprecher Pascal Kettenhummer vorgelegt worden sei. Dabei wären Podiumsdiskussionen an drei Standorten geplant gewesen, die Kosten von rund 70.000 Euro verursacht hätten. "Der Großteil dieser Kosten mit rund 50.000 Euro wäre der Transport der Schülerinnen und Schüler gewesen", sagte Winkler. "Das sehe ich nicht ein. Das sind Gelder, die aus Steuermitteln finanziert werden und die dann für einen Wahlkampf verwendet werden." Sie stehe dazu, "dass wir die Diskussionen in diesem Rahmen nicht befürworten".

Ihr sei "jegliches politisches Interesse" der Jugendlichen, jegliche Demokratie, auch das Zugänglichmachen der Jugendlichen an die Politik wirklich sehr wichtig, "aber in einer sachlichen Art und Weise". Bei zwei Jugendkongressen sei auch herausgekommen, dass Fernsehen bei Jugendlichen nicht mehr so angesagt sei. Deshalb habe man sich entschieden, die am 16. Jänner im stattfindende Elefantenrunde, die vom ORF gezeigt wird, in den Klassenräumen zu streamen. So mache man diese Diskussion allen Schülern im Burgenland zugänglich und werde auch der Demokratie gerecht, argumentierte Winkler.