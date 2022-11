Weintourismus wird 2023 weiter ausgebaut

Werbung

Mit 300 Sonnentagen und einem vielfältigen Angebot an Ausflugszielen punktet das Burgenland bei Touristen. Gerade mit Kulinarik und Wein überzeugt das jüngste Bundesland. „Das Burgenland ist für Genießer ein wahres Paradies – egal ob Wein- oder Kulinarik-Liebhaber. Bei uns kommen beide voll auf ihre Kosten“, versichert Burgenland-Tourismus-Chef Didi Tunkel.



Gerade der Herbst mausert sich immer mehr zum Touristenmagnet. Neben Kulinarik-Festival „Gans am Neusiedler See“, Weinfesten, Weinwanderungen lockt vor allem das Martiniloben, rund um das Fest des Hl. Martin, immer mehr Touristen ins Burgenland. Was ursprünglich klein begann, ist heute der kulinarische Höhepunkt und absolutes Aushängeschild des regionalen Tourismusangebots im Herbst. Über 32.000 Besucherinnen und Besucher zählte man rund ums Martiniloben in den Vorjahren.

„Der Tourismus hat sich zu einem wichtigen wirtschaftlichen Standbein entwickelt. Er ist von großer Bedeutung für die burgenländische Wirtschaft. Gerade die Weinwirtschaft und auch die Kulinarik haben sich zu einem Motor des burgenländischen Tourismus und damit der burgenländischen Wirtschaft entwickelt. Immerhin lassen laut Statistik jede Besucherin oder jeder Besucher durchschnittlich rund 186 Euro pro Nacht im Land. Immer mehr an Bedeutung gewinnt dabei die Weinwirtschaft. Speziell im pannonischen Herbst ist der Wein im Zusammenspiel mit Natur, Entspannung, Thermen, Genuss und Kulinarik einer der wesentlichen Gründe für einen Besuch unseres Landes. Der Weintourismus bildet deshalb eine wichtige Säule im burgenländischen Tourismus und wird im Rahmen der Tourismusstrategie bis 2030 noch ausgebaut“, betont Wirtschaftslandesrat Dr. Leonhard Schneemann.



Mit der Gründung des Vereins Weintourismus Burgenland wurde im heimischen Tourismus im Vorjahr eine neue Ära eingeläutet. Ziel des Vereins ist die Stärkung des heimischen Tourismus rund um eine seiner wichtigsten Marketingsäulen, den Wein. „Wein ist eine der tragenden Säulen des Tourismus im Burgenland.

Die Attraktivität des Tourismuslandes Burgenland ist nicht zuletzt auch von den burgenländischen Winzern geprägt worden. Viele Gäste kommen primär wegen des Weines und dem guten burgenländischen Essen ins Land. Wein wird bei Urlaubsgästen immer häufiger als ausschlaggebendes Reisemotiv genannt. Schon 20 Prozent der Touristen kommen wegen des Weines ins Bundesland und dabei stehen wir erst am Anfang. Hier gibt es noch viel Potential“, kündigt Weintourismus-Obmann Mag. Herbert Oschep an.