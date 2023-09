Ofczarek wieder im Dienste von Tourismus und Wein Burgenland

Das Spittelberger Kino im 7. Bezirk in Wien war der Ort, an dem am 18.09. Pressevertretern der neue Werbespot des Burgenland Tourismus präsentiert wurde. Wie schon im vergangenen Jahr war es Nicholas Ofczarek, der als Markenbotschafter fungierte. Wie auf den Leib sind ihm die Rollen geschneidert, in denen er augenzwinkernd, impulsiv und voller Leidenschaft das vermittelt, was im Zentrum der neuen Herbstkampagne steht: Genuss, Kulinarik und Wein. In opulenten Bildern werden der weitläufige Norden des Burgenlandes, mit dem Neusiedler See als Krönung, das sonnige Mittelburgenland und das geschichtsträchtige Südburgenland mit seinen sanften Hügeln und Weinbergen vor die Kamera geholt. In die jeweilige Landschaft ist eine Tafel gebettet, die reich gedeckt ist mit den für die Gegend typischen Speisen und Weinen und an der sich Nicholas Ofczarek seinen Gelüsten und Leidenschaften hingibt.

Johannes Ehrenfelder und Matthias Siess stießen auf die neue Kampagne an Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Die Granden, die im Tourismus und Weinbau des Burgenlandes das Sagen haben, waren alle vertreten: Kurt Kaiser, CMO des Burgenland Tourismus, Didi Tunkel, Geschäftsführer des Burgenland Tourismus, Andreas Liegenfeld, Präsident des Burgenländischen Weinbauverbandes, Christian Zechmeister, Geschäftsführer des Weintourismus Burgenlandes und Herbert Oschep, der Obmann des Weintourismus Burgenlandes. Auch die künstlerischen Gestalter des Filmes und der für die im Film demonstrierten Speisen verantwortliche Koch Jorgos Kostamiris traten in Erscheinung. Über Odeuvre des Letztgenannten konnte man sich im Anschluss der Filmvorführung freuen.

Didi Tunkel Geschäftsführer Burgenland Tourismus), Andreas Liegenfeld (Präsident Burgenländischer Weinverband), Herbert Oschep (Obmann Weintourismus Burgenland), Kurt Kaiser (CMO Burgenland Tourismus), Christian Zechmeister (Geschäftsführer Weintourismus Burgenland) Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Bleibt zu warten, ob der diesjährige Werbespot wieder ein solch großer Erfolg wird, wie der des Vorjahres, der zwar polarisiert hat, aber vielleicht gerade deshalb zahlreiche Werbepreise gewonnen hat und das erfüllt hat, was ein Werbespot soll: für Aufmerksamkeit sorgen.