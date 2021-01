Für alle jene, die mit der ersten Dosis geimpft wurden, gebe es auch die zweite Dosis. Dafür sei sofort gesorgt worden, als man über die Lieferschwierigkeiten informiert worden sei, erklärte Schneemann. Dadurch können in der ersten Phase 11.200 Personen geimpft werden.

Der Landesrat räumte "Anfangsschwierigkeiten" bei Altenwohnheimen ein: "Ja, das konnten wir leider nicht beeinflussen." "Ich habe auf die Stopp-Taste gedrückt und mit einigen Betreibern ernsthafte Gespräche geführt", so Schneemann. Vor Weihnachten bekamen diese aber ein Schreiben des Bundes, wonach übrig gebliebener Impfstoff für Personen, die oft das Heim besuchen, verwendet werden sollte: "Das haben manche überinterpretiert." Als er davon Kenntnis erhielt, habe er alles unternommen, damit das Land zentral Impfstoff bestellt. Derzeit gebe es 30 Impfärzte. Sobald es ausreichend Impfstoff gebe, kann laut Schneemann auch das Impfärzte-Kontingent aufgestockt werden.

Im Burgenland könnten pro Monat 100.000 Menschen geimpft werden, in drei Monaten wären alle Burgenländer, die das wollen, geimpft, so SPÖ-Klubchef Robert Hergovich. Es gebe nur einen Haken, der Impfstoff fehle: "Die Situation ist in ganz Österreich eine beängstigende." Allen Bundesländern gehe es derzeit so. Aus seiner Sicht wurde vom Bund "deutlich zu spät bestellt" und auf den falschen Impfstoff gesetzt. "Schnelles impfen rettet Leben, langsames Impfen bewirkt das Gegenteil. Daher ist so dringlich, den Impfstoff zu organisieren", so der rote Klubchef.

Thematisiert wurde von der ÖVP im Landtag auch der Fall, dass die Mutter der Impfkoordinatorin, eine Hochrisikopatientin, bereits gegen Corona geimpft wurde. Hergovich meinte dazu, es sei gefährlich in der Politik, auf Gerüchte aufzuspringen.

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram erklärte in der Debatte zum Dringlichkeitsantrag, ein Schulterschluss wäre höchst notwendig: "Die Menschen im Burgenland haben sich verdient, dass man an einem Strang zieht und ohne parteipolitisches Kalkül einen Impfplan erstellt." Auf Bundesebene werde mit den anderen Parteien, den Sozialpartnern und Ländervertretern gesprochen, im Burgenland gehe man "offensichtlich einen anderen Weg, einen parteipolitischen".

Für FPÖ-Landesparteichef Alexander Petschnig ist der Beweis erbracht, dass "die Unfähigkeit der Bundesregierung Menschenleben kostet und das Land an die Wand gefahren wird". Schuld für den Mangel an Impfstoff habe der Produzent, aber es stelle sich schon die Frage, wer den Vertragspartner auswählt, insofern könne man auch den Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) "nicht vom Haken lassen".

"Billiges Parteienbashing" kritisierte die Grünen-Klubobfrau Regina Petrik und meinte, dass in anderen Bundesländern "besonnener" umgegangen wird. Die Grünen brachten einen eigenen Dringlichkeitsantrag ein, mit dem die Landesregierung aufgefordert wird, ihre Impfstrategie anzupassen. Sie kritisieren, dass auf Menschen mit Behinderung, die zu Hause betreut werden und eine persönliche Assistenz beschäftigen, bei der Impfung vergessen werde. Laut Petrik wurde im Laufe des Nachmittags an einem gemeinsamen rot-grünen Abänderungsantrag gearbeitet.