BVZ: Dass die SPÖ im Bundesrat das Ökostromgesetz gekippt hat, sorgte für Aufregung. Wie geht es jetzt weiter?

Elisabeth Köstinger: Die Jubelstimmung der SPÖ kann ich nicht nachvollziehen, weil sie damit tausende Arbeitsplätze gefährdet. Wir werden jetzt mit unserem Koalitionspartner Gespräche führen und wollen die Förderung für Biomasse-Anlagen weiterführen, weil sie uns am Herzen liegen.

Thomas Steiner: Gerade auch das Burgenland ist mit vier Anlagen und knapp 500 Arbeitsplätzen betroffen. Ich finde es schade, dass die SPÖ hier Frontalopposition macht.

Beim Thema „Bio-Wende“ gibt es im Burgenland mehr Übereinstimmung mit der SPÖ, zumindest was die Sache angeht …

Steiner: Tatsache ist, dass die „Bio-Wende“ vor vielen Jahren begonnen hat, forciert von den ÖVP-Agrarlandesräten und gemeinsam mit den Agrarministern. Das Problem ist aber wieder, dass es eigentlich nicht um die Sache geht, sondern der Gedanke mitspielt, dass man die Gesellschaft spalten möchte: Auf einer Seite sind die „Guten“, die biologisch erzeugen, und auf der anderen Seite die „Bösen“, die konventionell erzeugen. Man kann die biologische Landwirtschaft nicht von oben verordnen. Uns als Volkspartei ist die Regionalität ganz wichtig. Dass die burgenländischen Produkte allesamt hervorragend sind, ob sie jetzt biologisch oder konventionell erzeugt sind.

Wie steht es bundesweit um die biologische Landwirtschaft?

Köstinger: Was die Bio-Produktion betrifft, ist Österreich Europameister. Bio- und Premium-Produkte dürfen aber nicht dem enormen Preisdumping unterliegen. Die Bäuerinnen und Bauern müssen von ihren Produkten auch leben können. „Regional“ und „saisonal“ werden die Schlüsselworte der Zukunft sein. Also: Bio ja, aber in einem gesunden Wachstum.

Und wie kann es dann letztlich beim Konsumenten ankommen?

Köstinger: Ich bin generell kein Freund von Planwirtschaft. Ich glaube, dass sich Dinge auch einfach entwickeln müssen. Wenn das Burgenland uns da etwas anderes zeigt, dann ist es gut. Aber ich glaube, dass es schon auch mit der Nachfrage einhergehen muss, denn sonst wird es auch für die burgenländischen Produzenten schwierig.

Die „Bio-Wende“ ist ja eines der Ziele von Hans Peter Doskozil als neuer Landeshauptmann. Wie beurteilen Sie sein Tempo?

Steiner: Ich glaube, man kann der Landesregierung im Burgenland viel vorwerfen, aber „Speed kills“ kann man ihr nicht vorwerfen. Es ist eine sehr behäbige Art der Politik, die hier gemacht wird. Und wir finden, dass es manchmal sehr widersprüchlich ist. Auf der einen Seite die „Bio-Wende“ auszurufen und auf der anderen Seite aber das Raumplanungsgesetz so ändern zu wollen, um für die Einkaufszentren an den dörflichen und städtischen Rändern alles zu öffnen, das widerspricht sich einfach. Zum Thema Nachhaltigkeit gehört genauso der Schutz des Bodens dazu. Daher bin ich nicht für das Produzieren von Schlagzeilen, sondern für nachhaltige Politik. Und davon sieht man bis jetzt nicht viel.

Köstinger: Wir unterstützen kleine Einheiten und gesunde regionale Strukturen. Hier den Konzernen den Boden quasi vor die Füße zu werfen, ist der absolut falsche Weg. Wir müssen wieder zurück in die Ortskerne und alles dafür tun, dass sich dort wieder Geschäfte ansiedeln, und nicht, dass Konzerne, die oft nicht einmal Steuern zahlen, billiges Land haben. Der Flächenverbrauch ist eines der großen Probleme in Österreich. Beim Verbauen von fruchtbarem Ackerland sind wir auch Europameister.

Europaweit war zuletzt das Verbot des Plastiksackerls großes Thema. Wie kann man in der EU als kleines Land Zeichen setzen?

Köstinger: Das Plastiksackerl-Verbot in Österreich ist ein wichtiges Signal. Wir wollen, dass auch 25 Prozent der Plastik-Verpackung verboten wird und dort, wo es möglich ist, auch Mikro- Plastik. Wir haben ein sehr ambitioniertes Programm. Gerade Eisenstadt ist ein Beispiel, das wir als Vorbild nehmen. Hier hat Bürgermeister Steiner schon 2016 an alle Einwohner Stofftaschen versendet.

In der EU steht aber auch noch das Thema Glyphosat im Raum. Wie geht man damit um?

Köstinger: Gemäß unseres Regierungsprogramms sind wir gerade dabei, eine Machbarkeitsstudie fertigzustellen. Was wir vor allem brauchen, sind Alternativen, und da ist es wichtig, in der Forschung weiterzumachen.

Zurück ins Burgenland: Was erwarten Sie sich vom bevorstehenden Landeshauptmann-Wechsel?

Steiner: Es kommt aus meiner Sicht zu einem Wechsel der Gesichter, aber das bedeutet nicht, dass sich die Regierungspolitik ändert. Für uns geht es jetzt darum, die nächsten Monate zu nützen und uns als Volkspartei als starke Alternative zu präsentieren. Und dann Richtung Landtagswahlen zu gehen und eine Änderung der Politik im Burgenland zu erreichen.

Wie sieht man Rot-Blau im Burgenland und den neuen Landeshauptmann in Wien?

Köstinger: Das ist zum einen Landessache, aber wir unterstützen das Engagement der ÖVP im Burgenland. Der Rest wird sich zeigen. Ich würde mir auch wünschen, dass die SPÖ auf Bundesebene zu einem konstruktiven Miteinander zurückkehrt.

Sehen Sie auch einen Zwiespalt, wenn die FPÖ von der ÖVP im Burgenland kritisiert wird und im Bund ist sie Koalitionspartner?

Köstinger: Mit diesem Zwiespalt muss die SPÖ jeden Tag umgehen. Es ist nicht besonders glaubwürdig, wenn man auf der einen Seite die türkis-blaue Regierung kritisiert und im eigenen Land dieselbe Regierungsform mit der FPÖ hat.

Steiner: Die Kritik an der FPÖ im Burgenland kommt ja nicht so oft vor, weil die SPÖ ja praktisch absolut regiert. Das ist das große Problem der FPÖ im Burgenland, weil sie sozusagen inhaltlich aus der FPÖ herausgenommen wurde und eigentlich sozialistische Politik mitträgt. Deswegen gibt es wenig Kritik an der FPÖ im Burgenland, aber umso mehr an der SPÖ. Daher sehe ich für die ÖVP überhaupt keinen Widerspruch.

Wie hat sich die ÖVP-Burgenland aus Ihrer Sicht in der Oppositionsrolle eingefunden?

Köstinger: Da hat sie sich gut eingefunden, aber vor allem macht sie konstruktive Politik und ist der Stachel im Fleisch der Regierungspartei SPÖ.

Steiner: Das war uns von Beginn an wichtig, dass wir keine Oppositionspartei sein wollten, die sozusagen nur kritisiert und aufdeckt. Uns ist es wichtig, die starke Alternative zu sein. Zu allem, was wir kritisieren, bringen wir immer einen Vorschlag, wie es besser gehen kann.

Köstinger: Und das ist auch der Unterschied zur Oppositionsrolle der SPÖ im Bund, wo sie alles verteufelt und sich in eine beleidigte Fundamentalopposition zurückzieht. Dadurch fühlen sich viele Wählerinnen und Wähler vor den Kopf gestoßen, denn diese Bundesregierung hat von Tag eins an begonnen, die Wahlversprechen umzusetzen.

Stichwort Wahl: Was wünschen Sie sich für die burgenländische Landtagswahl 2020?

Köstinger: Ein dickes, fettes türkises Plus.

Steiner (lacht): Dem ist aus meiner Sicht nichts hinzuzufügen.

Interview: Wolfgang Millendorfer