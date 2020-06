BVZ: Wie geht es der Ärzteschaft nach dem Lockdown? Welche Auswirkungen hatte die Corona-Krise auf die Ordinationen?

Michael Lang: Die Situation war natürlich schwierig, vor allem im niedergelassenen Bereich, aber ebenso für Spitalsärzte – weil ganz einfach die Normalität weggebrochen ist. Durch die Aufschiebung nicht-akuter Fälle war die Situation für die Patienten ebenso schwierig.

Gibt es Probleme, die in der Ärzteschaft noch nachwirken?

In den niedergelassenen Praxen hat es zum Teil Umsatz-Einbußen von bis zu 50 Prozent gegeben, trotz des Weitergehens der laufenden Kosten. Ein Problem ist aus meiner Sicht auch, dass die Zentralisierung der Krankenkassen die Kommunikation im Hinblick auf die Abgeltungen erschwert hat. In den Ordinationen gibt es jetzt ein langsames Hochfahren. Worauf wir alle hoffen, ist ein wirksames Medikament gegen Corona und auf eine Impfung.

Wie soll es weitergehen, wenn ein Impfstoff gefunden ist?

Wie lange es dauert, das kann man seriöserweise nicht sagen. Was wir nicht brauchen können, ist eine Impf-Debatte. In einer Situation, wo man den ganzen Staat herunterfährt, darf es für mich keine Diskussion über eine Impfpflicht geben, zumindest was die Beschäftigten der drei Standbeine Gesundheit, Exekutive und Kinderbetreuung angeht. Das sehe ich als Teil der Fürsorgepflicht eines Staates.

Gerade die Impfpflicht wird heftig diskutiert. Wie antworten Sie als Experte den Skeptikern?

Ich bin ja für eine generelle Impfpflicht, es geht darum, die zu schützen, die ein gestörtes Immunsystem haben oder krankheitsbedingt gefährdet sind. Ich bin prinzipiell für die individuelle Freiheit, aber die setzt hohe Verantwortung voraus, den Menschen neben mir in seiner individuellen Freiheit nicht zu beeinträchtigen oder zu gefährden.

Wie ist aus Ihrer Sicht das Krisenmanagement im Land gelaufen? Gibt es Wünsche für die Zukunft?

Die Kooperation Zwischen Land und Ärztekammer hat gut funktioniert, auch wenn wir nicht direkt in den Krisenstab eingebunden waren, wie es in anderen Bundesländern der Fall war. Die Versorgung mit Schutzausrüstung hat – sobald verfügbar – ebenso gut geklappt. Was ich für die Zukunft als grundlegend wichtig erachte, ist eine Reserve von Schutzausrüstung, die entsprechend gelagert wird und rasch verfügbar ist. Denn es ist undenkbar, dass jeder Arzt sich ein solches Lager anlegt. Das gehört ebenso zur Versorgungspflicht des Staates.

Welche Tipps können Sie für den alltäglichen im Umgang mit dem Virus geben?

Man kann nicht sagen, wie sich die Lage in Zukunft entwickeln wird. Fakt ist, dass wir mit dem Coronavirus leben werden müssen. Wenn man es ganz logisch betrachtet, sind es einfache Maßnahmen, die man im alltäglichen Umgang zu bedenken hat. Corona hat uns insofern schon zum Nachdenken gebracht, dass eine gewisse Distanz – oder ein Überdenken der Nähe – das Infektionsrisiko natürlich senkt. Also ist es, auch im Hinblick auf andere Viruserkrankungen, sicher ratsam, sich nicht etwa ständig mit Umarmungen zu begrüßen.

Wie schätzen Sie da die Stimmung in der Bevölkerung ein?

Das sind einfache Überlegungen, die jeder für sich mitnehmen kann. Wichtig ist außerdem, dass man sich nicht auf Fake-Meldungen einlässt, etwa, dass Schutzmasken schädlich sein sollen. Da kursieren ja die kuriosesten Meldungen, und die sind gefährlich.

Interview: Wolfgang Millendorfer