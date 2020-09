BVZ: Sie haben sich gegen die Aufnahme Flüchtlingskindern aus Griechenland ausgesprochen. Das polarisiert. Ist das Dilemma, dass hier Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit gegeneinander ausgespielt werden?

Hans Peter Doskozil: Sowohl Griechenland als auch Italien sind Länder der EU. Was wir vorexerzieren, würde bedeuten, dass die Länder weder in der Lage sind, Asylverfahren zu führen noch einen sicheren Aufenthalt sicherzustellen. Die Diskussion zeigt vielmehr, dass nichts passiert ist. Verfahren wurden nicht geändert, es gibt keine Verfahrenszentren außerhalb der EU, keine effektive Rückführung, die Verteilungsfrage und der Grenzschutz sind nicht geklärt. Das sind die Problemstellungen.

In der medialen Öffentlichkeit werden aber nur die Kinder in Flüchtlingscamps diskutiert …

Diejenigen, die verantwortlich sind, führen diese Diskussion gerne. Wenn man in Nickelsdorf jeden Tag die Flüchtlinge und Kinder gesehen hat, dann sagt man natürlich: „Man muss ihnen helfen.“ Aber wo wird die Grenze gezogen, wo beginnt Humanität und wo hört sie auf?

Hat sich Merkels „Wir schaffen das!“ nicht bewahrheitet?

So wie sie das gemeint hat, schaffen wir das sicher nicht. Aus meiner Sicht – auch wenn Angela Merkel das nie zugeben würde – war das ihr größter politischer Fehler.

Wie bewerten Sie die neuerlichen Grenzschließungen in Ungarn?

Das ist das Gleiche wie bei der Flüchtlingskrise – in Krisensituationen macht jeder EU-Staat das, was er glaubt, was richtig ist. Das macht jetzt Ungarn, wir machen es in Wirklichkeit ja gleich. Das signalisiert und symbolisiert wie es 2015 war – die Situation und den Bestand der EU.

Welche Antworten kann es bei den Themen, für die die EU keine Lösungen gefunden hat, im Burgenland geben?

Der Bevölkerung muss man verdeutlichen, dass die EU nicht weit weg in Brüssel ist, sondern dass es unsere Staats- und Regierungsvertreter sind. Ich kann nicht sagen „Juhu, die Balkanroute ist geschlossen!“ und wenn‘s unangenehm wird, sagen, dass die EU schuld ist.

Das Land ist nach wie vor mit dem Thema Commerzialbank beschäftigt. Was hat die Finanzmarktaufsicht genau zu Ihnen gesagt, als Sie informiert wurden?

Ich wurde von der FMA informiert, dass die Commerzialbank diese Problemlage hat und noch im Laufe des Abends ein Bescheid zugestellt wird, dass die Bankgeschäfte einzustellen sind.

Warum wird eigentlich der Landeshauptmann über die Schließung einer Privatbank informiert?

Warum nicht?

Man hätte ja auch Verantwortliche im Bund anrufen können …

Man kann sicher davon ausgehen, dass die FMA auch den Finanzminister informiert hat. Es wäre interessant, wann er Bescheid bekommen hat und wen er informiert hat.

Wolfgang Millendorfer „Ich möchte in den politischen Kleinkrieg nicht einsteigen.“ Landeshauptmann Doskozil im Gespräch mit BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch.

Es wird immer wieder diskutiert, warum die Bank nicht sofort geschlossen wurde.

Wenn seit Februar geprüft wurde, tauchen – Corona hin oder her – Fragen auf. Warum wurde die Staatsanwaltschaft so spät informiert? Warum wurde mit der Bescheidzustellung nicht sofort geschlossen? Ich bin davon ausgegangen, dass die Staatsanwaltschaft Bescheid weiß und die Kriminalpolizei am nächsten Tag vor Ort ist, so war es nicht. Ich höre nun, dass die Bank von 2002 bis 2015 nicht geprüft wurde. Das alles aufzuklären, ist nur durch einen U-Ausschuss möglich, nicht im Burgenland, sondern in Wien. Ich bin auch dafür, dass aufgrund der Fülle und Komplexität zusätzlich zur Kriminalpolizei auch die Justiz mit externen Experten ermittelt.

Gehen Sie davon aus, dass es den U-Ausschuss im Bund geben wird?

Wir haben die Klubs mit diesem Anliegen konfrontiert. Wenn es die Parteien auf Bundesebene ernst meinen und kein Geplänkel daraus machen wollen, dann wird ein U-Ausschuss kommen.

Das politische Geplänkel ist voll im Gange. Würden Sie sagen, wenn man Sie im Land politisch verantwortlich macht, sind dann im Bund der Finanzminister und der Kanzler dafür verantwortlich?

Das ist schon sehr weit hergeholt und die Fragestellung fast ÖVP-Diktion. Denn ich gehe schon davon aus, dass man rechtlich im Ansatz Bescheid weiß, wer eine Kontrollfunktion hat. Es gibt eine Kontrollaufgabe der FMA, der Staatsanwaltschaft, der Nationalbank, des Finanzministeriums und des Finanzamts. Aber eines gibt es nicht: eine klare Aufgabe des Landeshauptmannes, eine Privatbank zu kontrollieren. Das ist keine Landesbank wie die Bank Burgenland.

Im politischen Geplänkel wird Ihnen das so vorgeworfen, daher die Frage. Einige Rechtsanwälte behaupten auch, das Land hätte die Bank kontrollieren sollen.

Das ist juristisch vollkommen absurd. Ich weiß, woher das kommt, aber möchte in diesen politischen Kleinkrieg nicht einsteigen.

Sie waren im Zuge des Skandals erstmals emotional. War das im Nachhinein ein Fehler?

Das war kein Fehler, sondern nur menschliche Züge. Wenn mir seitens der Medien unterstellt wird, etwas gemacht zu haben, was nachweislich nicht stimmt, ist es berechtigt, wenn man einmal emotional wird.

Zur geforderten Offenlegung Ihrer Telefonprotokolle – heikle Dinge werden ja wohl sowieso nicht am Telefon besprochen …

Ich wurde nur informiert. Ich habe nachweislich weder mit dem RMB-Geschäftsführer noch sonst jemandem diesbezüglich telefoniert, da muss man meinem Wort schon glauben. In weiterer Folge bin ich bereit, das bei einem Ausschuss als Zeuge zu bestätigen. Aber es kann nicht so weit gehen, dass ich meine privaten Gespräche offenlegen muss.

Zum Geschäftsführer des Regionalmanagements müssen Sie ja im Nachhinein trotzdem Kontakt gehabt haben. Hat er gesagt, dass er eine Transaktion vom Commerzialbank-Konto versucht hat?

Es hat am nächsten Tag eine Aufsichtsrat-Sitzung gegeben, wo ich nicht involviert war. Dort wurde der Versuch dokumentiert, aber nicht an mich persönlich.

Man wird heutzutage sozusagen fast gezwungen, ein Konto zu haben. Muss sich am gesamten System etwas ändern, wenn es mit so „einfachen Tricks“ möglich ist, 700 Millionen zu ergaunern?

Es wird nicht so weit gehen, dass wir die Gehälter in bar auszahlen, sondern alle weiterhin ein Konto haben werden. Das ist ein Riesen-Kriminalfall, gepaart mit immensem Kontrollversagen. Kriminalfälle wird’s immer geben – die Frage ist, wie weit kann man das ausschließen und wo muss man ansetzen.

Ist für Sie letztlich der Schluss, dass der Bund für alles haftet?

Das ist das Ziel. Da wollen wir auch keinen Vergleich, weil der implementiert ja, dass ein gewisses Fehlverhalten evident ist.

Glauben Sie, dass Christian Illedits für das Geschenk, das er vom SV Mattersburg erhalten hat, im Gegenzug etwas versprochen hat?

Ich hoffe nicht. Es reicht schon dieses Geschenk aus. Das war nicht in Ordnung und die Sachlage daher klar.

Im Land sind Sie seit knapp einem Jahr mit einer absoluten Mehrheit ausgestattet. Ist das Fluch und Segen zugleich? Ist der Anspruch der Funktionäre höher geworden?

Es gibt schon gewisse Erwartungshaltungen, aber jeder in der Politik weiß damit umzugehen. Es ist schon angenehm, dass man seine eigenen Ziele umsetzen kann, somit würde ich sagen: mehr Segen als Fluch.

Sie sind nicht als jemand bekannt, der ständig in der Menge baden will. Wie definieren Sie sich selbst als Landeshauptmann?

Bei mir blieb der Satz von Helmut Schmidt haften: „Den Menschen dienen.“ Es ist nicht wichtig, dass man sich in die erste Reihe stellt oder persönlich inszeniert, sondern dass man seine persönlichen Ziele erreicht – man muss 120 Prozent fordern, damit man 80 Prozent erreicht.

Bruno Kreisky soll oft Dinge in der Öffentlichkeit gesagt haben, um sie „abzutesten“. Machen Sie das auch?

Heutzutage ist das gar nicht mehr möglich. Durch die Medienlandschaft und Globalisierung bekommt eine Sache einen komplett anderen Drive. Mein Grundsatz ist, wenn ich eine Meinung habe, sage ich sie und bleibe auch dabei. Da geht’s schon sehr viel um Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit.

Die landesnahen Betriebe sollen nun den 1.700-Euro-Mindestlohn umsetzen. Wie man hört, will ein Thermen-Geschäftsführer das nicht freiwillig so machen …

Es geht nicht darum, Geschäftsführer zu begeistern, sondern dass die Mitarbeiter von ihrem Verdienst leben können. Das ist ein Beschluss und den muss man umsetzen.

Viele Gemeinden wollen lieber geringfügige Tätigkeiten zukaufen, als dass sie jemanden um 1.700 Euro netto dafür anstellen. Wie wirkt man dem entgegen?

Man kann Überzeugungsarbeit leisten, aber jeder Bürgermeister führt in seinem eigenständigen Bereich die Gemeinde so, wie er glaubt, dass es richtig ist.

Hochzeit erst im nächsten Jahr

Landeshauptmann Doskozil über die Anrufe von Pamela Rendi-Wagner, seinen persönlichen Weltfußballer und das Privatleben in der Politik-Öffentlichkeit.

Der Mindestlohn soll ja den Druck auf die Privatwirtschaft erhöhen. Davon merkt man noch wenig.

Das wird in gewissen Bereichen wohl auch so bleiben. Wäre ich auf Bundesebene tätig und die Sozialpartner würden einen Plan vorlegen, würde es den Mindestlohn gesetzlich geben.

Gibt es Anzeichen, dass Ihre Landeshauptleute-Parteikollegen Ihre Schritte nachmachen?

Bis dato habe ich diese Anzeichen nicht gesehen. Durch die „rote Brille“ betrachtet, bin ich nicht erfreut darüber.

Wie ist die Stimmung mit den Oppositionsparteien im Land?

Die Rolle der FPÖ ist sicher eine konstruktivere als die der ÖVP. Die macht das Gleiche wie vor der Wahl – reine Frontalopposition. Da sollte man aus der Vergangenheit lernen.

Ihre Ankündigung zur Zusammenlegung der Wasserverbände sorgt auch in der SPÖ für Diskussionen.

Das ist gut so. Gut, dass darüber diskutiert wird.

SPÖ-Bundeschefin Pamela Rendi- Wagner hat im ORF-Sommergespräch gesagt, sie ruft Sie öfter an, als Ihnen lieb ist. Stimmt das?

Sie hat mich heuer drei- oder viermal angerufen. Für meine Begriffe war das nicht sehr oft.

Also könnte Sie aus Ihrer Sicht ruhig öfter anrufen?

Darum geht‘s nicht. Wichtiger ist, was geredet wird.

Zwischen Ihnen und der Parteichefin gibt es immer wieder Differenzen, die öffentlich ausgetragen werden, wie zuletzt wegen der Aufnahme von Flüchtlingskindern oder der Vier-Tage-Woche. Eine Freundschaft zwischen Ihnen wird’s wohl nicht mehr geben.

Es ist aus meiner Sicht eine ganz normale politische Beziehung, die sich im einen oder anderen Punkt reibt, aber intakt ist.

Sie wollen mit Ihren öffentlichen Aussagen auch wachrütteln. Fruchtet das?

Zumindest im Burgenland. Bei Mindestlohn und Arbeitszeitverkürzung, will ich nicht der Sozialdemokrat sein, der erklärt, dass man nur 30 Stunden arbeitet, dafür aber 75 Euro verliert.

Sie stehen im Burgenland für Ihre Linie. Pamela Rendi-Wagner hat sich zuletzt schwer getan zu beschreiben, wofür die SPÖ steht.

Deshalb sind wir bei 18 Prozent. Punkt.

Betreten Sie aufgrund Ihrer Stimme die bundespolitische Bühne nicht? Ist das ein Handicap?

Es ist kein Handicap, aber eine tägliche Herausforderung. Ich mache Politik so, wie ich glaube, dass es richtig ist – egal ob Bund oder Land.

Wie läuft die Kommunikation mit dem Bund in Sachen Corona? Was muss als nächstes passieren?

Wir mussten fast eine Woche auf Sebastian Kurz‘ Rückkehr vom EU-Gipfel warten, damit die Maskenpflicht verkündet werden durfte. Wir wissen bei der Ampel nicht, was es bedeutet. Der „Messias“ schiebt jetzt alles dem Gesundheitsminister zu, damit das Thema weg von ihm ist. Er soll sagen, was Sache ist. Ich erwarte mir vom Kanzler Leadership.

Wiens Bürgermeister Ludwig hat eine gute Meinung von Ihnen, geht thematisch aber einen anderen Weg. Wie geht die Wahl aus?

Ich habe schon gesagt, dass ich nicht immer über alles glücklich bin. Michael Ludwig ist nicht dafür da, dass er mich glücklich macht. Die Vorzeichen sind aber hervorragend, ich denke, er wird mit einem Plus Bürgermeister.

Michel Platini hat am gleichen Tag wie Sie, am 21. Juni, Geburtstag. Wer ist für Sie Weltfußballer?

Ronaldo, weil er Tore schießt. Die wichtigere Frage ist aber: Was war am 21. Juni 1978?

Österreich gegen Deutschland in Cordoba!

Richtig! Und wer hat die Tore geschossen?

Hans Krankl.

Sehen Sie, das ist unser Weltfußballer in Österreich!

Prinz William hat auch am 21. Juni Geburtstag. Können Sie der Monarchie etwas abgewinnen?

Überhaupt nicht!

Sie haben Ihre Beziehung immer öffentlich gemacht. Wäre es Ihnen mittlerweile anders lieber?

Nein, das ist okay. Mir ist wichtig, dass Privates zu einem gewissen Grad mitgelebt werden kann. Ich finde das wichtig.

Gibt es einen Hochzeitstermin?

Voraussichtlich nächstes Jahr.