BVZ: Wie sieht Ihre erste Diagnose zu den burgenländischen Spitälern kurz nach Dienstantritt aus?

Harald Keckeis: Die erste Bestandsaufnahme ist sehr positiv. Wir haben motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen Standorten, die auch bereit sind, Veränderungen mitzutragen. Veränderungsbedarf in der stationären Gesundheitsversorgung ist ja in ganz Österreich feststellbar. Es muss zwischen den Standorten einfach ein abgestimmtes Leistungsangebot geben. Die Leistung wird dort erbracht, wo sie am besten erbracht werden kann. Zugleich wird eine gewisse Grundversorgung gewährleistet sein.

Neubau „Zimmer-Plan“ fürs Oberwarter Spital steht

Ist bereits absehbar, welche Abteilungen an welchen Standorten verbleiben werden?

Das ist so derzeit noch nicht absehbar. Es gibt das Projekt „Masterplan Burgenlands Spitäler“, das Landesrat Hans Peter Doskozil vorgestellt hat. Da gibt es auch den Auftrag, querzudenken und offen und konstruktiv neue Versorgungsmodelle zu überlegen.

Verstehen Sie die Ängste, wenn es um die Versorgung vor Ort geht? Das Bekenntnis zu allen Standorten bleibt aufrecht?

Dieses Bekenntnis bleibt aufrecht und insofern kann man die Angst auch nehmen. Angst ist ein schlechter Ratgeber bei Reformen. Meine Aufgabe ist es, meine Expertenrolle mit einzubringen und für Sachlichkeit zu sorgen. Und da sage ich, dass weniger Angebot oft ein Mehr an Qualität bedeutet, weil man sich dann auch an einem bestimmten Standort um Spezialthemen kümmern kann. Auch der österreichische Strukturplan Gesundheit sieht für bestimmte Krankheitsbilder eine Mindestanzahl von Fällen vor. Das heißt aber nicht, dass ein Unfall oder ein internistisches Grundproblem nicht auch vor Ort gelöst werden kann.

Beim Masterplan geht es um ein Einsparungspotenzial von 220 Millionen Euro. Wie will man das erreichen?

Diese Berechnung bildet ab, was wäre, wenn wir so fortschreiten und auch alles Personal bekommen würden, das wir zur Umsetzung des Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetzes benötigen. Es geht nicht um ein Einsparen, sondern darum, dass wir die vorhandenen Finanzmittel möglichst gut einsetzen.

Um Zahlen geht es auch beim Bau des Krankenhauses Oberwart. Die angepeilten 160 Millionen Euro an Kosten werden nicht halten. Gibt es einen genauen Zeit- und Kostenplan?

Wie unser Aufsichtsratsvorsitzender, Landesrat Doskozil, kommuniziert hat, ist der voraussichtliche Baubeginn 2020 und die Inbetriebnahme aus heutiger Sicht im Jahr 2024 geplant. Es ist unser Auftrag, diese Zeitpunkte zu erreichen und das ist schon eine große Herausforderung. Wir sind aber professionell aufgestellt und ich glaube, dass wir ein sehr gutes Projekt machen können, das logistisch, organisatorisch und vom Leistungsangebot her so ausgerichtet sein kann, wie es für die Zukunft sein soll. Die Chance, ein neues Krankenhaus zu bauen, bekommt man auch als Geschäftsführer nicht so oft.

Sie sind nach einer turbulenten Zeit gekommen, nachdem Ihr Vorgänger René Schnedl, entlassen wurde und prozessierte. Ist das noch Thema im Haus?

Es gibt Vergleichsgespräche. Meine Aufgabe ist nicht, in die Vergangenheit zu schauen, sondern in die Zukunft. Es ist auch meine Aufgabe in der KRAGES, dieses Vertrauen wieder herzustellen und darauf aufbauend die Mitarbeiter dafür zu gewinnen, mit in die Zukunft zu gehen. Mit Verunsicherungen werden wir das nicht lösen, nur mit Vertrauen.

Ist also in der KRAGES wieder die sprichwörtliche Ruhe eingekehrt?

Das hoffe ich schon. Ich bin bereits in allen Häusern unterwegs gewesen und habe viele Mitarbeiter kennengelernt. Das war ein guter Start. Ich habe auch viele Leute getroffen, die darauf warten, dass man jetzt etwas ändert. Ich glaube, es gibt auch innerhalb der Belegschaft eine große Nachfrage nach Veränderung und eine große Aufbruchsstimmung. Auch der Bevölkerung kann man das gut erklären, wenn wir gute Lösungen haben. Das ist unsere Aufgabe und ich denke, dass auch das Vertrauen in mich als Person gegeben ist. Aber ich bin ja keine One-Man-Show, sondern letztlich bin ich nur so gut wie alle, die hier mitwirken.

Es heißt immer, der neue Geschäftsführer wird sich mit der Politik „arrangieren“ müssen. Ist dieser Einfluss ein Thema?

In allen Bundesländern ist Gesundheitspolitik immer Politik, sonst würde sie nicht so heißen. Und wir haben als KRAGES öffentlich finanzierte Krankenhäuser zu betreiben. Als Geschäftsführer bin ich in meinen Entscheidungen selbstverständlich frei. Dann gibt es natürlich Themen, die der Eigentümer, eine legitimierte Landesregierung und der zuständige Landesrat, auch mit vorgeben. So gesehen gibt es immer Einflussnahme, aber man darf sie nicht im negativen Sinn verstehen.

Gibt es noch weitere Bauprojekte in den einzelnen Spitälern, die bereits spruchreif sind?

Weitere Projekte hängen damit zusammen, wie die künftige Ausgestaltung aussieht. Demzufolge muss man dann auch auf bestimmte Baumaßnahmen zurückgreifen. Es sind nicht alle Krankenhäuser in einem solchen Zustand, dass man sagen kann, wir schreiben das einfach fort. Da hat man abgewartet, weil man diesem großen Ganzen nicht vorgreifen wollte.

Der Ärztemangel ist auch im Spitalsbereich ein Thema. Wie sieht hier das Rezept aus?

In Österreich kann man einen Ärztemangel bei gleichzeitig höchster Ärztedichte europaweit feststellen. Das bedeutet, dass Ärzte vielleicht nicht immer dort eingesetzt sind, wo sie es sein sollten. Aber das lässt sich nicht auf die Schnelle lösen. Seitens der KRAGES werden wir den Bedarf laut Masterplan erheben, zielgerichtet ausbilden und auch rekrutieren. Neue Arbeitszeitregeln und Pensionierungen sind fix. Wir müssen Personal langfristig aufbauen. Dazu muss man als Arbeitgeber attraktiv sein.