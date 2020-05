BVZ: Im Verkehr deutet schon vieles auf „Normalbetrieb“ hin. Wie läuft es aus Ihrer Sicht?

Heinrich Dorner: Mit Beginn dieser Woche wurde der öffentliche Verkehr wieder komplett hochgefahren. Das heißt: Züge und Busse fahren wieder in der Frequenz wie vor Corona. Wir haben ja gemeinsam mit Niederösterreich nach Ostern Druck auf den Bund gemacht, dass mit Öffnung der Geschäfte der Normalbetrieb wiederhergestellt werden muss. Das ist wichtig für die vielen tausenden Pendlerinnen und Pendler aus dem Burgenland, die täglich mit den Öffis in die Arbeit fahren. Oberste Priorität hat dabei weiterhin die Gesundheit der Fahrgäste und der Mitarbeiter.

Wie sieht die Verkehrssituation an den Grenzen aus?

Dorner: Die hat sich in den letzten Wochen wieder entspannt, vor allem am Brennpunkt Nickelsdorf. Schritt für Schritt wurden wieder kleine Grenzübergänge zu Ungarn wieder geöffnet. Und wir konnten mit Anfang Mai auch wieder die temporäre Aufhebung des LKW-Fahrverbots an den Grenzübergängen Klingenbach, Deutschkreutz und Bonisdorf beenden. Das heißt: Seit 1. Mai können die Bewohner in den dortigen Grenzgemeinden wieder ruhiger schlafen, weil schwere Brummer über 7,5 Tonnen wieder die Transitstrecken befahren.

Läuft die Arbeit bei den großen Baustellen wie der S31 oder S7 mittlerweile wieder im Zeitplan?

Dorner: Es wird dort seit Ostern wieder auf Hochtouren gearbeitet, wie auch auf den meisten Landesbaustellen. Auch hier natürlich unter Einhaltung strenger Sicherheitsauflagen. Das rasche Hochfahren der Baustellen ist auch ein starker Impuls für die regionale Wirtschaft: Denn bei vielen Bauprojekten werden die Arbeiten zu einem überwiegenden Teil durch regional ansässige Betriebe abgewickelt. Damit signalisieren wir: Trotz Coronakrise bringen wir die heimische Wirtschaft wieder in Schwung und sorgen für Beschäftigung.

Stichwort Bauprojekte: Sollte die A3-Verlängerung aus dem Straßenverkehrsplan genommen werden – könnte das Land vom Bund Geld für andere Vorhaben bekommen?

Dorner: Die Diskussion über einen Ausbau der A3 wird schon viele Jahre geführt. Wir haben immer gesagt: Wenn die betroffenen Gemeinden dagegen sind, wird es keine Verlängerung geben. Nachdem es keine Zustimmung gibt, tritt die Landesregierung an die Bundesregierung heran, um den Passus „Verlängerung der A3 - Wulkaprodersdorf – Staatsgrenze bei Klingenbach“ aus dem Bundesstraßengesetz zu streichen. Auch der Burgenländische Landtag hat sich mit dieser Forderung an den Bund gewandt. Jetzt sind ÖVP und Grüne im Bund am Zug, für Klarheit zu sorgen. Erst dann kann man über weitere Schritte nachdenken.

Wolfgang Millendorfer Handwerkerbonus: Mit Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (r.) präsentierte Landesrat Dorner die Aufstockung der Maßnahme für Häuslbauer und heimische Betriebe.

Welche Folgen hat die Corona-Krise im Wohnbau? Wie wird Häuslbauern und Mietern geholfen?

Dorner: Das Land hat im Bereich Wohnen wichtige Maßnahmen gesetzt, um den Menschen unter die Arme zu greifen. So haben wir gemeinsam mit den burgenländischen Wohnbaugenossenschaften vereinbart, dass Mietzinsbeträge, die bis Juni 2020 entstehen, bis Dezember 2021 gestundet werden können. Weiters werden für den Zeitraum keine Mahnspesen und keine Verzugszinsen fällig. Es werden in diesem Zeitraum auch keine Rückforderungen gestellt. Sollte sich die Lage nicht entspannen, wird es eine Verlängerung dieser Maßnahmen geben. Und das Land hat die Fördermittel im Bereich der Wohnbeihilfe um 250.000 Euro aufgestockt und die Antragstellung vereinfacht. Unsere Botschaft ist ganz klar: Niemand wird im Stich gelassen!

Wie beurteilen Sie als Katastrophenschutz-Referent das Krisenmanagement? Worauf ist in Zukunft zu achten?

Dorner: Das Coronavirus hat uns vor noch nie dagewesene Herausforderungen gestellt, mit zum Teil drastischen Auswirkungen auf alle Lebensbereiche. Das Land hat sehr rasch reagiert und zusätzlich zu den Maßnahmen des Bundes eine Fülle an Maßnahmen beschlossen, um die Folgen der Corona-Krise bestmöglich einzudämmen. Was meine Zuständigkeit betrifft, ist vor allem die Leistung der Feuerwehren hervorzuheben. Auf sie war immer Verlass, auch unter schwierigsten Umständen.

Wenn die Krise dann überstanden ist, wird auch Bilanz gezogen.

Was bedeutet Corona für die Feuerwehren, auch im Hinblick auf künftige Einsätze?

Dorner: Die Feuerwehren werden permanent über die Lockerungen informiert und wurden im Verlauf der Krise auch immer wieder sensibilisiert. Es gab mit Abstimmung des Landesverbandes viele Richtlinien und Einsatzregeln für diese besondere Situation, um die Gesundheit der Einsatzkräfte zu schützen. Im Moment werden diese Regeln und Vorgaben schrittweise gelockert. Die Einsatzkraft der Feuerwehren war in der Krise zu 100 Prozent gegeben – und auch in Zukunft werden die Mitglieder unserer Feuerwehren diese Einsatzkraft auf vorbildliche Weise gewährleisten. Für diesen tollen, freiwilligen Einsatz ein großer Dank meinerseits!