BVZ: Worauf ist zu achten, wenn der Handel nun langsam wieder ganz geöffnet wird?

Gerhard Michalitsch: Es geht weiterhin darum, die Menschen vor dem Virus zu schützen. Darum rufen wir alle dazu auf, auch die Verkäuferinnen und Verkäufer durch das Tragen von Masken zu schützen. Unverständlich ist dagegen, dass Risikogruppen in systemrelevanten Branchen und auch angehörige Risikopatienten nicht geschützt werden. Das ist ein Husch-Pfusch der Bundesregierung. Da müssen sie unbedingt Klarheit schaffen!



Gibt es Branchen, die aus Ihrer Sicht benachteiligt sind oder ist der Fahrplan berechtigt?

Die Auswirkungen auf die Branchen sind sehr unterschiedlich. Während Gastronomie und Tourismus weiterhin schwer betroffen sind, wird sich die Situation am Bau und im Handel unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen bald normalisieren. Der stufenweise Fahrplan ist aber leider notwendig, um die Menschen weiter vor dem Virus zu schützen. Ich glaube, das ist schon der richtige Weg.

Wie beurteilen Sie die Hilfspakete des Bundes aus Arbeitnehmersicht?

Wir waren als Sozialpartner an den Hilfspaketen beteiligt, sowohl mit der Bundesregierung als auch mit der Landesregierung. Dadurch ist vieles gelungen. Weitere Staatshilfen für Unternehmen sollten aber, wie die Kurzarbeit, mit einem Kündigungsschutz der Mitarbeiter verbunden werden. Und jene, die wegen der Krise unverschuldet ihren Job verloren haben, gehören stärker unterstützt. Da braucht es etwa zeitlich begrenzt ein deutlich höheres Arbeitslosengeld.



Der ÖAAB hat zuletzt auch einen Ausbau des AK-Beihilfesystems gefordert …

Wir stehen unseren Mitgliedern in der Krise bei. Unsere Expertinnen und Experten haben alleine in den ersten beiden Krisenwochen knapp 5.000 Beratungen durchgeführt – viermal so viel wie normal. Das ist eine ganz große Leistung für unsere Mitglieder. Von Arbeitnehmern, die ihren Job verloren haben, hebt die AK ohnehin keinen Mitgliedsbeitrag ein. Darüber hinaus gibt es die „Hilfe in besonderen Lebenslagen“ des Landes. Ich denke, das ist eine wichtige Unterstützung.

Womit müssen Arbeitnehmer in den kommenden Monaten rechnen? Ist ein Ende von Kurzarbeit absehbar? Gibt es Alternativen?

Nein, denn die Kurzarbeit ist das beste Instrument, um diese Krise so gut wie möglich wirtschaftlich zu überstehen. Kündigungen dagegen sind sicher das schlechteste Instrument! Ich bin froh, dass viele Unternehmen die Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Das sichert Arbeitsplätze und sorgt dafür, dass Unternehmen nach der Gesundheitskrise rascher wieder starten können.