BVZ: Wie läuft derzeit Ihre Arbeit im Nationalrat?

Nikolaus Berlakovich: Das Parlament muss jederzeit – auch in einer Krise – handlungsfähig sein. Gleichzeitig müssen auch bei Sitzungen die Sicherheitsabstände eingehalten werden. Aus diesem Grund arbeiten wir derzeit mehr über Computer, Telefon und in Videokonferenzen. Persönliche Treffen sind auf das Notwendigste reduziert. Bei der letzten Nationalratssitzung wurden außerdem Schutzmasken und Plexiglas verwendet.

Als Landwirtschaftskammer-Präsident sind Sie ebenso gefordert. Wurden soweit alle Maßnahmen in der Krise gesetzt? Was ist zur Unterstützung noch nötig?

Von Anbeginn der Krise haben wir mit Hochdruck daran gearbeitet, dass bäuerliche Existenzen gesichert werden und die Produktion von Lebensmitteln für die Bevölkerung gewährleistet bleibt. In den ersten Tagen hat es große Verunsicherung gegeben, weil viele landwirtschaftliche Betriebe Geschäftseinbußen haben oder gesperrt wurden. Um zu helfen, haben wir mehrere Maßnahmen ausgearbeitet: den Härtefallfonds, den Corona-Hilfsfonds oder eine Arbeitskräfte- Vermittlungsplattform. In vielen Bereichen brauchen wir Arbeitskräfte aus Ungarn. Viele davon waren verunsichert, weil Ungarn eine Quarantäne-Pflicht bei Grenzübertritt verordnet hat. Ich habe mich im persönlichen Gespräch mit mehreren Ministern für eine Lösung eingesetzt. Wir haben erreicht, dass Pendler und Landwirte weiter ungehindert zwischen beiden Staaten reisen dürfen. Durch vollen Einsatz waren wir in vielen Punkten schon erfolgreich. Wenn sich Situationen ändern, müssen wir nach Notwendigkeit Anpassungen vornehmen.

Kritik gab es von den Winzern, die sich von der Kammer nicht ausreichend unterstützt fühlten. Wie beurteilen Sie diese Vorwürfe?

Als Landwirtschaftskammer haben wir aktiv an den erwähnten Hilfsmaßnahmen gearbeitet. Wir sind ständig dran, die Richtlinien bei Bedarf zu erweitern. Seitens der Kammer informieren wir mit dem Mitteilungsblatt, auf der Homepage und auch mittels Newslettern. Alle Funktionäre und Mitarbeiter sind selbstverständlich auch telefonisch und per Mail erreichbar.

Wie kann die Landwirtschaft in der Krise bestehen? Wie werden fehlende Erntehelfer ersetzt?

Die Landwirtschaft im Burgenland hat bewiesen, dass sie krisenfest ist. Das Thema mit den Erntehelfern, aber auch anderen Pendlern wie etwa Pflegern aus dem benachbarten Ausland, sollte sich durch die Einigung mit Ungarn hoffentlich entspannen. Zusätzlich haben wir eine Plattform unter der Adresse „dielebensmittelhelfer.at“ gegründet. Hier haben sich schon tausende Österreicherinnen und Österreicher gemeldet, die in der Landwirtschaft aushelfen wollen. Hier waren wir als Landwirtschaftskammer die Ersten, die Arbeitskräfte vermittelt haben.

Welche neuen Chancen ergeben sich, auch im Hinblick auf die Zeit nach der Krise?

Regionalität ist einer meiner zentralen Arbeitsschwerpunkte, seit ich Landwirtschaftskammerpräsident bin. Von Anfang an, verfolgen wir die regionale Lebensmittelversorgung als oberstes Ziel auf allen Ebenen. Man sieht jetzt, wie wichtig es ist, dass wir uns selbst mit Medizinprodukten, wie Medikamenten, Handschuhen oder Schutzmasken, versorgen können. Dies gilt auch für Lebensmittel. Der Stellenwert einer funktionierenden, regionalen Landwirtschaft steigt in der Gesellschaft. Wir brauchen sowohl die konventionelle als auch die Bio-Landwirtschaft. Ich darf mich auch bei allen Konsumentinnen und Konsumenten bedanken, die heimische, regionale Lebensmittel kaufen. Gemeinsam werden wir auch die aktuellen Herausforderungen meistern. Mein Wunsch an Sie: Bleiben Sie alle gesund!