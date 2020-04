BVZ: Der Landtag hat auf die besondere Situation reagiert. Wie schwierig ist es, eine Sitzung unter diesen Umständen abzuhalten?

Verena Dunst: Der Landtag ist wie andere Branchen im Land wichtiger Systemerhalter, muss Gesetze beschließen und Weichenstellungen für die Menschen im Burgenland vornehmen. Es ist meine Aufgabe als Landtagspräsidentin, dafür zu sorgen, dass die Arbeit weitergeht, aber ich muss auch die Sicherheit der Abgeordneten gewährleisten. Daher werden die Sitzungen unter größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen stattfinden.

Alle Parteien haben ihre Zustimmung gegeben. Zeichnet sich auch für die Sitzung eine gute Zusammenarbeit ab?

Ich freue mich, dass in dieser noch nie dagewesenen Situation alle im Landtag vertretenen Parteien an einem Strang ziehen. Es herrscht breiter Konsens über die notwendigen Maßnahmen, aber auch darüber, trotz Corona die parlamentarische Arbeit fortzusetzen. Ich sehe es als meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass auch in dieser Situation der parlamentarische Diskurs nicht zu kurz kommt.

Welche Gesetze sollen auf den Weg gebracht werden? Gibt es auch Themen abseits der Corona-Krise?

Wichtigstes Thema ist das Gesetzespaket zu COVID-19. Großteils geht es um Fristen. Etwa soll eine Baubewilligung nicht erlöschen, weil die Frist für Bau und Fertigstellung nicht eingehalten werden kann. Auch geht es darum, Sitzungen per Videokonferenz abzuhalten und Beschlüsse schriftlich im Umlauf zu fassen. Das kommt Gemeinden zugute, aber auch Entscheidungsgremien im Bereich der Familienförderung, Kulturförderung oder Jugendförderung. Behandeln möchte ich auch alle in der ersten Sitzung einlangenden Gesetzesvorlagen, wie die Änderung des Jagdgesetzes. Ebenso offene Anträge der Abgeordneten und die vorliegenden Berichte des Bundesrechnungshofes, des Landesrechnungshofes und der Volksanwaltschaft.

Wie soll die Arbeit weiterlaufen, wenn in den nächsten Wochen weiterhin keine Sitzungen möglich sein sollten?

Der Landtag muss als gesetzgebendes Organ des Burgenlandes unter allen Umständen in der Lage sein, Beschlüsse zu fassen. Als Präsidentin liegt es an mir, alles zu tun, damit der Landtag handlungsfähig bleibt und die Abgeordneten gesund bleiben. Ich bin im ständigen Austausch mit dem Landesdesinfektor, um Sicherheitsmaßnahmen festzulegen. Ich bin laufend in Kontakt mit allen Parteien und gehe davon aus, dass ich die für 7. Mai geplante Sitzung ordnungsgemäß einladen kann.