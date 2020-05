BVZ: Mit den Maturaklassen ist der Betrieb wieder gestartet. Hält der enge Zeitplan aus Ihrer Sicht?

Daniela Winkler: Matura- und Abschlussklassen haben in dem Etappenplan unter allen Schülergruppen höchste Priorität, um in diesem Semester abschließen zu können. Die Pädagoginnen und Pädagogen waren in den vergangenen Wochen sehr bemüht, die Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu unterstützen. Genauso verhält es sich nun in der finalen Phase der Vorbereitungen. Für Schülerinnen und Schüler dieser Klassen ist es besonders wichtig Sicherheit zu erhalten, um zu wissen wie es weitergeht. Das ist eine entscheidende Phase, ob, wann und wie die jungen Menschen ihre weitere Bildungs- oder Berufswege beschreiten können.

Ist der Zeitpunkt zur Öffnung der richtige oder sind für Sie noch Fragen offen?

Winkler: Es hat bis zuletzt viele offene Fragen gegeben. Unter Berücksichtigung der weiteren Entwicklung der Ansteckungszahlen ist aus meiner Sicht an der Zeit, die Schulen wieder zu öffnen. Dafür sprechen mehrere Aspekte. Zum einen geht es darum den Fahrplan einzuhalten und die Schulabschlüsse zu ermöglichen. Zum anderen ist für die Schülerinnen und Schüler neben einer persönlichen Betreuung durch die Lehrerin oder den Lehrer ein weiterer sozialer Aspekt von besonders großer Bedeutung – nämlich endlich wieder persönlichen Kontakt zu Freundinnen und Freunden haben zu können. Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein soziales Kompetenzzentrum.

Wie wird die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften an den Schulen kontrolliert?

Winkler: Laut Hygienehandbuch des Bildungsministeriums obliegt es den Schulleiterinnen und Schulleitern, die darin enthaltenen Maßnahmen umzusetzen. Schulärzte und Schulärztinnen sollen an den einzelnen Standorten umfassend mit ihrer Expertise unterstützen. Darüber hinaus sind die Hygienemaßnahmen den Schülerinnen und Schülern altersadäquat zu thematisieren und die Notwendigkeit der Maßnahmen zu erklären.

Landesmedienservice Schutzmasken für die Schulen. Facility-Management-Geschäftsführer Andreas Reiner, Landesrätin Daniela Winkler, Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz (v.l.).

Welche Hilfestellung für Schulen gibt es seitens des Landes?

Winkler: Grundsätzlich ist laut dem Hygienehandbuch des Bundes der Schulerhalter für die Bereitstellung des Reinigungs- und Desinfektionsmaterials verantwortlich. Ebenso muss die Bildungseinrichtung dafür sorgen, dass Mund-Nasen-Schutz zur Verfügung steht. Grundsätzlich sollen die Schülerinnen und Schüler schon mit Masken in die Schule kommen. Wir haben seitens des Landes sowohl für Kinder, als auch für das Personal ein Kontingent an wiederverwendbaren Baumwoll-, als auch Einwegmasken zur Verfügung gestellt. In den Bundesschulen ist dafür der Bund verantwortlich. Um allen Kindern die Teilnahme am Fernunterricht zu ermöglichen, haben wir allen Schülerinnen und Schülern in den burgenländischen Pflichtschulen, denen keine elektronischen Geräte zur Verfügung standen, für die Dauer des „Distance-Learning“ mit einem Tablet ausgestattet. Eine Betreuung der Schulkinder während der Osterferien konnte aufgrund des freiwilligen Engagement der Lehrerinnen und Lehrer gewährleistet werden. 1040 Pädagoginnen und Pädagogen haben sich sofort bereit erklärt, freiwillig dafür zur Verfügung zu stehen.

E-Learning hat sich in der Krise als Alternative gezeigt. Gibt es Überlegungen, das noch stärker im „Normalbetrieb“ einzubauen?

Winkler: Im Burgenland sind wir auf diesem Gebiet österreichweit Vorreiter. Wir haben im Bildungsbereich mit dem Bildungsserver LMS (Lernen mit System) und Skooly zwei digitale Plattformen, auf denen Lehrinhalte vermittelt und ausgetauscht werden können, die aber genauso sinnvoll in der Administration und Kommunikation zum Einsatz kommen. Das reicht vom elektronischen Klassenbuch bis zur Kommunikation der Schüler, Lehrer und Eltern. Dadurch konnte zu Beginn der Maßnahmen auch sehr rasch auf „Distance-Learning“ umgestellt werden. Ungeachtet dessen ist Digitalisierung im Schulbereich ein wichtiges Thema. Es bringt nicht nur Vorteile im und für den Unterreicht, zugleich werden die Kinder und Jugendlichen auf die digitale Umgebung außerhalb der Schule vorbereitet. Das umfasst natürlich auch den behutsamen Umgang mit persönlichen Daten und der Prävention, um nicht in strafbare Handlungen im Netz verwickelt zu werden.

Wie kann die verlorene Schulzeit noch kompensiert werden?

Winkler: Die Lehrinhalte der betreffenden Schulstufen und Schultypen sind in einem Rahmenlehrplan umfasst. Das bedeutet, dass es keine detaillierten Vorgaben dafür gibt, wann und in welchem Umfang die Inhalte behandelt werden. Es kommt auch unter normalen Umständen öfters vor, dass Inhalte zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, oder, sofern darauf aufgebaut wird, diese eingehend wiederholt und gefestigt werden. Unsere Pädagoginnen und Pädagogen sind bestens dafür ausgebildet, diesen Bedarf zu erkennen und den Unterricht danach auszurichten.

Wie geht es mit der Kinderbetreuung im Sommer weiter?

Winkler: Mit dem neuen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz, das mit November 2019 in Kraft getreten ist, haben wir im Burgenland die Ferienbetreuung für schulpflichte Kinder umfassend geregelt. Das heißt, nach Bedarf der Eltern ist in den Gemeinden eine Ferienbetreuung anzubieten. Aufgrund der Ausnahmesituation werden die Gemeinden ersucht, einen neuen oder zusätzlichen Bedarf der Erziehungsberechtigten zu berücksichtigen. In den Kindergärten und Kinderkrippen werden die Öffnungszeiten ebenso an den Bedarf der Eltern angepasst.