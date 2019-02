Im Burgenland vollzieht sich am heutigen Donnerstag ein Wechsel an der Spitze: Hans Peter Doskozil (SPÖ) wird in einer Sondersitzung des Landtages in Eisenstadt zum neuen Landeshauptmann gewählt. Er tritt die Nachfolge von Hans Niessl (SPÖ) an, der das Amt des Landeschefs 18 Jahre lang ausübte.

Niessl-Nachfolger Hans Peter Doskozil am landespolitischen Olymp

Am Vormittag findet zunächst um 9.00 Uhr im Landhaus eine Festveranstaltung statt, bei der Niessl verabschiedet wird. Um 12.00 Uhr beginnt die Landtagssitzung, in der neben Doskozil auch der bisherige Landtagspräsident Christian Illedits sowie Daniela Winkler und Heinrich Dorner (alle drei SPÖ) als weitere Mitglieder der Landesregierung gewählt werden.

Zu den Feierlichkeiten in Eisenstadt anlässlich des Landeshauptmannwechsels werden zahlreiche prominente Gäste erwartet, darunter SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda.

Volles Programm bei Amtsübergabe

Zahlreiche prominente Gäste werden zum Landeshauptmann-Wechsel im Eisenstädter Landhaus erwartet. Das Programm ist umfangreich, die BVZ berichtet Live aus dem Landhaus:

9 Uhr: Landeshauptmann Hans Niessl wird im Rahmen einer Festveranstaltung im Landtags-Saal verabschiedet. Im Anschluss findet ein Empfang in den Büro-Räumlichkeiten statt.

12 Uhr: Sondersitzung des Landtages mit der Wahl von Hans Peter Doskozil zum neuen Landeshauptmann und Angelobung der neuen Landesräte Heinrich Dorner, Daniela Winkler und Christian Illedits sowie der neuen Landtagspräsidentin Verena Dunst.

13.15 Uhr: Presse-Statement des neuen Landeshauptmannes im Wandelgang vor dem Landtags-Saal. Im Anschluss lädt auch Hans Peter Doskozil zum Empfang.

