Alexander Petschnig: „Nach der Doskozil-Party wird der Kater kommen“

BVZ: Wie sind Sie eigentlich persönlich durch die Teuerung betroffen?

Alexander Petschnig: Ich bin vor allem von den hohen Treibstoffpreisen betroffen, wie viele Pendler im Burgenland. Das viele Fahren machen 40 bis 50.000 Kilometer pro Jahr aus. Bei Mehrkosten von sechzig Cent pro Liter kommt da eine vierstellige Jahressumme heraus. Was Heizen betrifft, bin ich sparsam, außerdem ist meine Wohnung relativ neu und gut gedämmt. Nachdem ich auch viel unterwegs bin, koche ich zuhause sehr wenig.

Halten Sie angesichts dieser Belastungen die Russland-Sanktionen für gerechtfertigt?

Petschnig: Unsere Skepsis bezüglich der Russland-Politik ist bekannt. Wir haben uns in den letzten Jahren von russischem Gas abhängig gemacht. Wenn wir uns die Sanktionen leisten, ist es klar, dass das Folgen hat. Ein Aufheben der Sanktionen ist der Ausweg.

„Der Staat muss an Grenze sein Gewalt-Monopol durchsetzen.“

Bund und Land haben mehrere Pakete zur Abfederung der Teuerung beschlossen. Sind Sie mit diesen zufrieden?

Die sind nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Vor allem bei der Anti-Teuerungs-Politik der SPÖ orte ich Widersprüche: Bundesparteiobfrau Pamela Rendi-Wagner sagt, es braucht eine Deckelung, aber in Wien steigen die Gebühren – und das wird auch im Burgenland kommen.

Wie kann das Burgenland konkret Entlastung schaffen?

Derzeit kommt es eher zu Abgabenerhöhungen, wie bei der Landes-GIS oder auf gewerbliche Energieerzeugung. Gleichzeitig verdreifachen wir die Schulden des Landes in dieser Periode. Davor wurde relativ stabil gewirtschaftet, jetzt wird alles für „Brot und Spiele“-Politik ausgegeben, dafür, dass sich jemand ein Krankenhaus als ein Denkmal baut. Da wird nach der Doskozil-Party noch der Kater kommen. Generell sehe ich die EU gefragt: Inflation ist ja ein Steigen der Preise, wenn wir die Preise deckeln, wäre das auch inflationssenkend. Dass das geht, sehen wir in Ungarn.

Wer soll diese Deckelung bezahlen? Einer muss ja auf den Kosten sitzen bleiben.

Petschnig: Das ist Definitionssache, ich glaube nicht, dass der ungarische Staat die Differenz zum Weltmarktpreis zahlt. In Ungarn liegt der Spritpreis bei 1,25 Euro – das könnten wir auch machen, auch bei Strom und Gas. Dann machen Energiekonzerne halt nicht mehr Milliarden-, sondern nur mehr Millionengewinne. Außerdem: Muss die CO2-Steuer unbedingt jetzt sein? Wir sind dagegen. In Deutschland wird die Umsatzsteuer auf Benzin sogar gesenkt.

Auch der Bund überlegt eine Strompreisbremse.

Petschnig: Das ist reine Ankündigungspolitik. Ich glaube, dass den Grünen hier ihre Ideologie im Weg steht. Zu sagen, wir sollen Bier weniger kühlen oder Herd statt Backrohr verwenden – so ist kein Staat zu machen.

Derzeit kommt es wieder vermehrt zu Grenzübertritten – was ist Ihr Zugang dazu?

Petschnig: Diese Diskussion wird auf dem Rücken der Grenzbeamten ausgetragen, dabei wären die Minister gefragt: Es gibt in EU Länder, die sehr wohl Push Backs durchführen. Wieso nicht auch Österreich?

Push Backs können aber zu Gewalt an der Grenze führen.

Petschnig: Wenn jemand mit Gewalt Zutritt will, ist das Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wenn die Grenze zu schützen ist, muss der Staat sein Gewaltmonopol durchsetzen. Dafür brauchen Grenzbeamte politische Rückendeckung. Aber: Ich spreche hier nicht von ukrainischen Flüchtlingen, dass wir hier unseren Beitrag leisten, ist klar. Hier geht unter anderem um Marokkaner, mir wäre neu, dass es dort Krieg gibt.

Wieviele Flüchtlinge sollte das Burgenland aufnehmen?

Petschnig: Ein Prozent zur einheimischen Bevölkerung ist genug, haben wir damals unter Rot-Blau gesagt. Das sollte auch so bleiben.

Das ist im Burgenland derzeit – bei 3.000 untergebrachten Flüchtlingen – ja auch so.

Petschnig: Das wurde im SP-Regierungsprogramm aber aufgeweicht. Es muss bei der Ein-Prozent-Grenze bleiben. Alles andere ist Bundesaufgabe. Für alle Seiten das Beste wären Asylrechts-Verfahren an der EU-Außengrenze.

Was sind Ihre Hoffnungen für die Gemeinderatswahlen?

Petschnig: Die Großwetterlage spricht für uns, weil die Bundesregierung ihre Probleme nicht hinkriegt. 2017 war der Rückenwind aber stärker. Aber geht der Trend wieder nach oben, wir stehen bei 80 Kandidaturen. Wo wir in den Gemeinden freiheitliche Akzente setzen können, werden wir auch gute Ergebnisse einfahren können.

Rechnen Sie mit einem blauen Bürgermeister?

Petschnig: Wir hatten zwei Bürgermeister, Stefan Salzl in Halbturn und Manfred Kölly in Deutschkreutz, die waren Jahrzehnte etabliert. Johann Tschürtz wird aber ein wesentlich besseres Ergebnis einfahren, als wir 2017 hatten.

Warum kandidiert gerade der Klubobmann als Liste und nicht als FPÖ?

Petschnig: Tschürtz hat ehemalige Liste Burgenland-Kandidaten dort in seinem Team. Wenn man Kandidaten so bekommt – warum nicht? Das ist ein guter Kompromiss. Der Name ist ja nicht so wichtig, jeder weiß, zu welcher Partei Hans gehört.

Wieso kommt bei der FPÖ nach dem Höhenflug immer schnell der Crash, wie in Ibiza?

Petschnig: Das Ibiza-Video erscheint angeblich in einem anderen Licht, wenn man das ganze Video kennt. Da wurde durch den Zusammenschnitt des Videos bewusst manipuliert.

Aber das Auf und Ab ist doch ein Fakt, keine Manipulation.

Petschnig: Die gibt es, das zum Beispiel bei der ÖVP ja auch so. Die großen Faktoren in der FPÖ passen wieder, es geht bergauf.

Auch bei der Wahl zum Bundespräsidenten?

Petschnig: Wir gewinnen in Umfragen dazu. Aber schauen wir einmal, wer wirklich die Unterstützungserklärungen schafft.

Gibt es Norbert Hofer eigentlich noch?

Petschnig: Er leitet einen U-Ausschuss, ich treff ihn hin und wieder, wir haben ein freundschaftliches Verhältnis. Er hat immer gesagt, er will nicht wieder gegen Alexander van der Bellen antreten, das ist zu akzeptieren. Wir haben mit Walter Rosenkranz einen sehr guten Kandidaten.

Sollte der Bundespräsident Neuwahlen ausrufen?

Petschnig: Ich würde sie dem Volk wünschen, weil die Regierung nichts weiterbringt. Da lehnen sich zwei Einbeinige aneinander. Unser Kandidat sagt klar: Wenn wieder gegen Verfassung verstoßen wird, wird der Nationalrat aufgelöst.

Es ist Halbzeit bei der Amtsperiode der SPÖ-Alleinregierung, was ist Ihr Resümee?

Petschnig: Wir schauen erst einmal auf die Gemeinderatswahlen. Generell finde ich als Staatsbürger Alleinregierungen nicht gut, unsere Institutionen sind dafür nicht ausgerichtet. In anderen Bundesländern mit Absoluter gibt es den Proporz, den wir ja auch nicht gut finden. Aber im Burgenland gibt es außerhalb der Wahl kaum Kontrollmöglichkeiten, etwa der vielen Landestöchter.

Die Landesunternehmen haben auch steuerliche Vorteile.

Petschnig: Grundstücke sind nicht abschreibbar. Und es gibt ja auch „Betriebe gewerblicher Art“ innerhalb der Verwaltung, die auch abschreiben können. Viele dieser Landestöchter ergeben einfach keinen Sinn.

Zur Gesundheitspolitik: Die SPÖ gibt Spitälern eine Standortgarantie.

Petschnig: Die Standorte werden bleiben, aber bis auf Eisenstadt und Oberwart werden das lediglich bessere Gesundheitszentren sein und keine vollwertigen Spitäler. Das ist wieder ein Spiel mit Überschriften, mit Etiketten. Bei allem Verständnis für Marketing, aber das stört mich schon. Ich glaube da, wird das Burgenland benutzt, um sich innerparteilich als Umsetzer realsozialistischer Ideen zu positionieren. Wir sind aber kein Schaufenster, wir sind ein Land, wo viele Menschen derzeit echte Probleme haben.

Was muss im Herbst in puncto Corona passieren?

Petschnig: Ich glaube, dass wir durch den Druck tausender Menschen auf den Straßen die Masken verbannen konnten. Ich sehe nicht, dass Krankenhäuser deswegen niederbrechen oder die Mortalität steigt. Die Auslastung bleibt stabil.

Sollen wir also Corona wie eine normale Grippe behandeln?

Petschnig: Für besondere Bereiche, wie Altenheime, kann man schon Sonderregeln andenken, aber in die Körper gesunder Menschen einzugreifen – da sind wir dagegen.

Wie sehen Sie als Wirtschafter die Lage der Unternehmen?

Petschnig: Die stehen vor etlichen Herausforderungen. Und einem neuen Phänomen: Es gibt Budget für Stellen, aber keine Fachkräfte – und das in fast allen Branchen. Außerdem: Die Menschen können sich immer weniger leisten – wer soll die Produkte noch kaufen? Nach dazu schließen wir mit den Russland-Sanktionen eine Käufergruppe aus.

Die Kollektivvertrags-Verhandlungen stehen an – rechnen Sie mit Streiks?

Petschnig: Das kann schon passieren. Die Gewerkschaften haben die Aufgabe, für ihre Mitglieder den besten Deal zu verhandeln. Andererseits kann das zu neuen Preiserhöhungen führen, Stichwort Lohn-Preis-Spirale. Arbeitskämpfe sind also nicht auszuschließen.