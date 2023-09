Doskozil: „Gehen auch bei der Gesundheit in die Offensive“

Die SPÖ hat sich in einigen Bereichen neu aufgestellt. Kann man sagen, dass jetzt der Wahlkampf losgeht

Das hat weniger mit dem Wahlkampf zu tun, man muss sich immer weiterentwickeln. Diese Rochaden sind zum Teil dem Umstand geschuldet, dass Verena Dunst als Präsidentin ausscheidet, das hat eine gewisse Bewegung in Gang gesetzt. Im Landtag haben wir die Situation, dass es eine sehr feindselige Opposition gibt, die sich aber nicht auf regionaler und kommunaler Ebene widerspiegelt. Unsere Devise bleibt daher, dass unser Koalitionspartner die Bevölkerung ist.

Ist es vielleicht sogar ein Vorteil, wenn es heißt „alle gegen Doskozil“? Jeder will ja die absolute SPÖ-Mehrheit brechen.

Man kann das schon auf diese Frage zuspitzen, und wir wollen natürlich versuchen, das Ergebnis zu halten. Umgekehrt bemerken wir die Mobilität der Wähler bei anderen Wahlen, und dass der Wähler bereit ist, seine Meinung zu ändern, wenn er sieht, dass gute Politik gemacht wird. Da hoffe ich, dass man uns wieder das Vertrauen schenken wird.

Was ist für Sie entscheidend im Wahlkampf?

Wenn man sich die heutigen Lebenswelten ansieht, dann gehen wir mit dem Gratis-Kindergarten, mit der Gratis-Nachhilfe, mit sozialem Wohnbau oder dem öffentlichen Verkehr einen Weg, mit dem wir in vielen Bereichen einzigartig dastehen. Das gibt es in dieser Dichte in anderen Bundesländern nicht. Es geht auch nicht darum, sich auf Geschaffenem auszuruhen, aber darum, das zu transportieren.

Und welche zentralen Themen zeichnen sich schon jetzt ab?

Zwei Themen werden uns auch in der nächsten Legislaturperiode begleiten: die ärztliche Versorgung, wo wir in Kürze so weit sind, dass wir in den Spitälern im pflegerischen und medizinischen Bereich Vollbesetzung haben werden. Nachdem auf dem niedergelassenen Sektor seitens der Kasse und des Bundes Zuständigkeiten nicht wahrgenommen werden, müssen wir auch dort aktiver werden. Das zweite Thema ist die Pflege: Da muss sich das Modell der Pflegestützpunkte erst etablieren, es kann sich mit der Zivilbevölkerung auch weiterentwickeln. Zusätzlich haben wir in Stadtschlaining jetzt die ersten 25 von 300 Pflegerinnen von den Philippinen begrüßt, die ihren Dienst im Land antreten.

71 Pflegestandorte bleiben aber das Ziel? Die Baukosten waren ja überall ein Problem ...

Einerseits ist das die Darstellung der Bauindustrie, andererseits merke ich schon bei einzelnen Vorhaben, dass man durchaus auch günstiger bauen kann. Das werden wir beim Krankenhaus Oberwart mit Sicherheit beweisen.

„Eine Gehaltserhöhung von 2.500 Euro – das verdienen andere nicht einmal. Das ist für mich auch eine moralische Frage.“ Doskozil bleibt bei seiner Kritik an den Gehältern der Spitzengewerkschafter. Foto: Wolfgang Millendorfer

Das Krankenhaus Oberwart ist sozusagen fertig, oder?

Es gibt noch kleinere Vergaben, das Gebäude ist jetzt aber fast fertig, so dass es im Februar der Gesundheit Burgenland übergeben werden kann. Mit Mai wird der Echtbetrieb beginnen, das ist der Plan, und den werden wir auch einhalten können.

Der Krankenhausbau in Oberwart ist schon vor mehr als 15 Jahren aufgekommen. Was war der entscheidende Faktor, dass es vorangegangen ist, seit Sie übernommen haben?

Man muss dazusagen, die beste Entscheidung aller, die mitgewirkt haben, war sicherlich die, nicht auf einen Generalunternehmer zu setzen, der das Spital zu einem Fixkostenpreis mit Aufschlag gebaut hätte, sondern dass wir das Selbstbewusstsein hatten, es selbst zu bauen. Mit Josef Strohmaier und Christian Hofstädter als Hauptverantwortliche haben wir die richtigen Leute dafür. Das Projekt wurde termintreu abgewickelt, finanziell sieht es exzellent aus, und das ist in Zeiten wie diesen, wo man bei Großbaustellen oft von Überschreitungen hört, ein Paradebeispiel.

Können Sie beziffern, was sich das Land damit finanziell erspart hat?

Das ist eine Schätzung aus dem Bauch heraus, aber wenn ich an ein Gespräch mit einem solchen Generalunternehmer denke, gehe ich davon aus, dass es sich mindestens um eine Einsparung zwischen 35 und 40 Millionen Euro handelt.

Neu ist die Ankündigung einer eigenständigen Onkologie in Oberwart. Ist das ein letzter Schlüssel zum gesamten System oder geht es um eine laufende Weiterentwicklung?

Wir sind auch da in einem Prozess der ständigen Weiterentwicklung. Die onkologische Abteilung wird es geben, weil wir nämlich nicht hinnehmen können, dass unsere Patienten aus anderen Bundesländern zurückgeschickt werden. Man kann jetzt die Gastpatientenregelung mit Niederösterreich und Wien diskutieren, sie werden aber trotzdem zurückgeschickt. Also ist es unumgänglich zu reagieren. Es gibt auch Gespräche und Optionen in anderen Fächern, diese ebenfalls selbst abzudecken.

Gibt es den Wunsch, einmal sämtliche Gesundheitsbereiche abzudecken, oder muss man da realistisch sein?

Ich glaube, wir werden mittelfristig schon in der Lage sein, an den Hauptstandorten Eisenstadt und Oberwart – wobei alle Standorte wichtig sind – so viel wie möglich abzudecken. Natürlich werden wir keine Spezialgebiete wie etwa die Transplantationschirurgie anbieten, aber Gespräche zeigen, dass wir sehr weit gehen können, etwa im Traumabereich oder in der Neurochirurgie. Mit Blick auf die Gastpatientenregelung und damit verbundene finanzielle Fragen bin ich der Meinung, dass die Offensiv-Strategie auch im Gesundheitsbereich immer besser ist, als die Gegebenheiten hinzunehmen oder sogar zurückschrauben zu müssen.

Das Kostenthema ist unmittelbar mit dem Finanzausgleich verbunden. Hat es im Sommer bei den Verhandlungen nicht noch besser ausgesehen?

Natürlich kommt in Verhandlungen immer Bewegung rein. Was mich aber stört, ist, dass der Bund auftritt, als seien es seine Mittel. Dabei sind das die Mittel der Bevölkerung, die eingesetzt werden, um Zuständigkeiten abzudecken. Bei dem aktuellen Gezerre kommt mir vor, dass der Bund über die Hintertür in Länder-Interessen hineinregieren will. Gerade im Gesundheitsbereich muss es unsere Zuständigkeit sein, die Mittel so zu gewichten, dass wir die fünf Spitals-Standorte qualitativ weiterführen. Und dass man nicht im Extremfall mit den Vorgaben des Bundes gezwungen ist, den einen oder anderen Standort aufzugeben. Im Bund ist es der Wunschgedanke, alles mit einem Bevölkerungsschlüssel durchzurechnen.

Wie schwierig ist es da, Ihr Vorhaben einzuhalten, sich nicht zur Bundespolitik zu äußern. Haben Sie sich persönlich eine Richtung vorgegeben, auch im Hinblick darauf, wie das Burgenland den SPÖ-Wahlkampf im Bund unterstützen wird?

Offen gesagt, ist das eine Gratwanderung. Auf der einen Seite ist es natürlich unsere Verpflichtung, alles zu tun, damit wir bei der Nationalratswahl gut abschneiden. Auf der anderen Seite sehe ich schon das Recht darauf, dass man in seiner Meinung glaubwürdig bleibt. Und so bin ich auch davon überzeugt, dass die 32-Stunden-Arbeitswoche unmöglich ist. Da muss ich nur in die Spitäler schauen, in die Pflege, aber auch in die Privatwirtschaft.

Und Sie glauben auch nicht, dass die SPÖ mit diesem Thema erfolgreich sein wird, oder?

Ich verstehe nicht, wie man jemandem, der zum Beispiel 1.200 Euro netto im Monat verdient, eine Karotte hinhängen und sagen kann, du musst nur 32 Stunden arbeiten. Dieser Mensch braucht mehr Geld, damit er überleben kann. Mit der zusätzlichen Freizeit kann er höchstens einen zweiten Job annehmen oder pfuschen gehen.

Was sagen Sie zu dem Satz, dass Andreas Babler nur Parteivorsitzender ist, weil die Wiener SPÖ und Spitzengewerkschafter das so wollten?

Ich weiß nicht, ob ich so intensiv zurückschauen will. Es ist nichts Neues, dass ein Parteitag eine eigene Dynamik hat und bis zu einem gewissen Punkt orchestriert werden kann. Ich glaube, mittlwerweile hat schon jeder mitbekommen, wer das Orchester am Parteitag dirigiert hat. Das muss ich nicht wiederholen.

Ihre Kritik an den Spitzengewerkschaftern ist bekannt. Sollte die Null-Lohnrunde auch für Sie gelten?

Wenn ich die letzte Gehaltserhöhung anschaue, dann haben die Niedrigstverdiener 170 Euro brutto bekommen. Das ist in Zeiten wie diesen ein Wahnsinn. Wir haben die Lohnerhöhung im Landesdienst anders gestaltet und nur mit Fixbeträgen gearbeitet. Das hätte die Gewerkschaft auch bei den Gehaltsverhandlungen einfordern können. Ich habe mir durchgerechnet, was die Spitzengewerkschafter im Vergleich dazu bekommen. Und wenn ich mir die drei anschaue, die auch im Nationalrat sitzen, dann ist das in den vergangenen zwei Jahren eine geschätzte Erhöhung von 2.500 Euro brutto monatlich. Es hat sich auch keiner über den Betrag aufgeregt, sondern nur, weil ich es gesagt habe. Das verdienen andere nicht einmal, dazu gibt es auch noch ein Spesenkonto. Das finde ich nicht in Ordnung, das ist eine moralische Frage und eine Frage der Glaubwürdigkeit.

Der Landeshauptmann im Interview mit BVZ-Chefredakteur Markus Stefanitsch. Foto: Wolfgang Millendorfer

Die SPÖ im Burgenland hat wieder auf das Migrationsthema hingewiesen. Jedes Jahr wundert man sich, wenn die Zahlen steigen. Wie kommt man aus dieser Spirale raus?

Ich bin schon froh, wenn man erkennt, dass sich das seit Jahren im Kreis dreht, und dass von den zuständigen Politikern seit 2015 immer die gleichen Verhaltensmuster an den Tag gelegt werden. Wenn die Zahlen steigen, dann zeigt man, was man kann, setzt gemeinsame Aktionen und lässt Drohnen aufsteigen. Aber es ändert sich nichts. Das Problem auf Bundes- und EU-Ebene zeigt für mich die Diskussion um das Veto zur Schengen-Erweiterung in Bulgarien und Rumänien. Das hätte man nutzen können, um sich inhaltlich einzubringen: Wenn man gesagt hätte, wir stimmen nur dann zu, wenn entlang dieser Fluchtroute in der Türkei das erste Verfahrenszentrum gemacht wird, dann hätte ich die Verweigerung verstanden. So hat es aber keine Substanz.

Das heißt, der einzige Weg ist, das bei jeder Gelegenheit in Brüssel anzusprechen?

Das ist am Beispiel der Fluchtroute gut erklärt. Das Verfahrenszentrum müsste außerhalb der EU liegen, ganz klar gesagt auf türkischem Boden. In diesen Zentren müssten die Verfahren nach europäischen Standards geführt werden, auch mit unseren Beamten. Wenn jemand illegal einreist, muss er dorthin zurückgeführt werden, dort muss auch entschieden werden. Und wenn das positiv ausfällt, darf man natürlich einreisen. Wenn nicht, dann müsste man mit der Türkei ein Abkommen schließen, um die Menschen in den Heimatstaat zurückzubegleiten. Wenn sich das einspielt, werden die Betroffenen und die Schlepper merken, dass es keinen Sinn macht.

Eine Frage zum Thema Energiekosten: Die Burgenland Energie hat angekündigt, vor der Heizperiode noch eine Senkung des Gaspreises zu prüfen. Sehen Sie Handlungsbedarf?

Das Problem sind nicht die aktuellen Preise am Gas-Sektor, sondern es ist die Frage, welches Fixpreis-Angebot die Burgenland Energie machen kann, um über den Winter Planungssicherheit zu haben. Abgeleitet davon entscheiden wir, wie wir den Wärmepreisdeckel weiterziehen. Über den wird alles abgedeckt.

Bis wann ist es aus Ihrer Sicht realistisch, dass im privaten Bereich im Burgenland niemand mehr mit fossilen Brennstoffen heizt?

Ich glaube, das Ziel muss sein, dass die Menschen sehen, dass sich das wirtschaftlich auszahlt. Dafür muss man Möglichkeiten und Anreize schaffen. Es geht auch um die Frage der E-Mobilität. Diese Schritte muss man gemeinsam mit der Bevölkerung gehen, und nicht von oben herab verordnen.

Passend zum Thema: Sind Klimakleber aus Ihrer Sicht zu aggressiv oder gehört Aktionismus hier dazu

Das ist eine der wichtigsten Zukunftsfragen, und das einzige, worüber wir diskutieren, ist, wer sich richtig verhält. Diese Diskussion ist natürlich zu führen, man hätte sie mit den Klimaklebern aber nicht, wenn man sich in der Politik mehr auf die Anliegen einlassen würde. Ich hätte mir gewünscht, dass eine grüne Umweltministerin sich intensiver mit den Klimaklebern auseinandersetzt. Taktisch hat sie es ja nicht schlecht gemacht, sich zurückgehalten und die Frage der Strafe und Repressionen liegt bei der „Kerkermeister-Partei“, der ÖVP.