Sagartz: „Es braucht wieder die ÖVP in der Landesregierung“

Ihre Rückkehr aus Brüssel ist schon geplant, aber personell liegen dabei ja noch Entscheidungen vor Ihnen. Wann wird entschieden, wer den Landtag verlässt, und ist es fix, dass Sie als Klubchef zurückkommen?

Es geht da um einen kurzen Zeitrahmen, und das entscheidet sich erst im nächsten Jahr. Richtig ist, dass ich nicht mehr fürs Europaparlament kandidiere, ich konzentriere mich zu 100 Prozent auf das Land. Das ist eine wesentliche Entscheidung, die ich jetzt auch mit meinen Burgenland-Gesprächen untermauere. Für mich ist wichtig, dass ich die Chance bekomme, die Richtungsfrage im Land zu stellen. Alles andere kommt danach.

Ist der Zeitpunkt, wann Sie sich zum Spitzenkandidaten wählen lassen werden, schon fix?

Das wird planmäßig und statutenkonform bei einem Parteitag im Jänner 2024 der Fall sein.

Das heißt, mit Jänner wird dann genau ein Jahr vor der Landtagswahl der Wahlkampf gestartet?

Ich stelle mich unentwegt der Auseinandersetzung, in welche Richtung das Land gehen soll. Wenn man das als Wahlkampf beschreiben möchte, dann haben wir schon fünf Jahre lang Wahlkampf. Denn noch nie waren die Positionen so unterschiedlich. Auf der einen Seite steht mit der Landesregierung der Kurs der Verstaatlichung, des Drüberfahrens und der Bevormundung, auf der anderen Seite unser klares Angebot, regional und miteinander zu entscheiden und für mehr Freiheit einzustehen.

Der frühere ÖVP-Chef Franz Steindl hat im BVZ-Interview gesagt, die Abschaffung des Proporzes sei nicht allein seine Idee gewesen, sondern der Wunsch der Partei. Sind Sie heute noch davon überzeugt, dass der Schritt, sich vom Proporz zu lösen, ein guter war?

Die Frage nach gut oder schlecht stellt sich nicht. Es ist eine historische Tatsache, dass die Volkspartei damals diesen Antrag unterstützt hat, damit ist der Proporz abgeschafft. Damit ist aber auch klar, dass bei jeder Wahl die Karten neu gemischt werden. Und das wichtigste Ziel ist deshalb, dass die Volkspartei stark aus der nächsten Wahlentscheidung herausgeht. Dann spielt es keine Rolle, ob es den Porporz gibt oder nicht.

In der ÖVP war man es aber immer gewohnt, mitzuregieren. Merkt man in der Partei, dass es mittlerweile eine fast zehnjährige Periode ohne Regierungsverantwortung gibt? Ist es für Sie schwieriger, aus der Opposition heraus zu agieren?

Viel wesentlicher als die Frage, wie es der Volkspartei mit dieser Rolle geht, ist die Frage: Wie geht es dem Land unter einer SPÖ-Alleinregierung? Und da merken wir, dass mit Landeshauptmann Doskozil einfach über alle drübergefahren und sogar tief in die Zivilgesellschaft eingegriffen wird. Die Volkspartei nimmt den Auftrag als Kon-trollpartei und die Rolle als stärkste Oppositionspartei sehr ernst. Aber von einem bin ich fest überzeugt: Es braucht wieder eine Regierungsbeteiligung der ÖVP, damit das Land auf einen richtigen Kurs kommt.

Sollte die SPÖ die absolute Mehrheit verlieren, streben Sie dann eine große Koalition an, oder geht es in Richtung Regenbogen-Koalition? Es wird ja vermutlich eine harte Wahl-Auseinandersetzung …

Das stimmt, aber jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich mit allen Parteien rede. Es gibt bei den Sozialdemokraten gute Ideen, bei den Freiheitlichen, bei den Grünen – und von unseren Ideen bin ich natürlich am meisten überzeugt. Ich kann heute niemanden ausschließen, das ist nicht mein Stil. Wenn alle mit fairen und offenen Verhandlungen an die Sache gehen, dann kommt das Beste für das Burgenland heraus.

Oft wird gefragt, wofür die ÖVP im Burgenland steht. Mit welchen drei Punkten würden Sie das umschreiben?

Es gibt drei ganz klare Wegweiser: Wir stehen für mehr Miteinander. Ich bin ein Brückenbauer, und auch meine Partei ist für alle offen, die ehrlich und mit Fleiß an die Sache gehen. Zweitens kennzeichnet uns der regionale Gedanke: Ich möchte weder als Parteiobmann, noch als Landespolitiker die Gemeinden und Regionen bevormunden. Das ist derzeit zum Beispiel bei den Verkehrslösungen so, wo dem Südburgenland ein System aufgedrückt wird. Der dritte Punkt ist die Freiheit. Ich möchte nicht, dass vorgeschrieben wird, wer dich pflegt, so wie das beim neuen Pflegekonzept der Fall sein wird. Ich möchte nicht, dass die Schülerinnen und Schüler zwangsweise Flöte lernen müssen oder Schi geschenkt bekommen. Miteinander, regional und frei – mit diesen Wegweisern gehe ich in die Landtagswahl.

Die Schulden des Landes sind ein Kritikpunkt der ÖVP an der SPÖ. Was wären bei Ihrer Regierungsbeteiligung die Forderungen für die künftige Schuldenpolitik?

Zunächst braucht es eine völlige Offenlegung, denn der Großteil der Schulden ist jetzt in der Landesholding versteckt, der Rechnungshof kann nur im Nachhinein kontrollieren. Was man ablesen konnte, ist ein massiver Anstieg der Schulden. Die Prestigeprojekte des Landeshauptmannes kosten Unmengen. Und deshalb holt man sich das Geld von anderen, die gut gewirtschaftet haben, wie beim Stichwort Baulandsteuer.

Die Bauland-Abgabe ist politisch ein spannendes Thema – unterm Strich betrifft es aber keinen hohen Prozentsatz im Land. Warum setzt die ÖVP so konsequent darauf?

Da geht es um das Privateigentum. Wir schützen jene, die sich etwas aufgebaut haben. Ich sehe nicht ein, wenn das kleingeredet wird. Die Informationen und Pläne müssen da auch immer wieder revidiert werden. Und wenn das Geld fehlt, dann erfindet der Landeshauptmann die nächste Steuer. Da gibt es nur eines entgegenzusetzen: den Schutz des Privateigentums.

Landeshauptmann Doskozil argumentiert die Verschuldung ja auch damit, dass mit der doppelten Buchhaltung Vermögenswerte gegenübergestellt und Abschreibungen gemacht werden können. Ist das aus Ihrer Sicht kein Argument?

Was sagt der Rechnungshof als objektiver Gradmesser dazu? Das Land verschuldet sich durch endfällige Kredite, die irgendwann alle auf einmal schlagend werden. Der Landeshauptmann hat seine Schulden in die Zukunft verlagert und möchte jetzt aus dem Vollen schöpfen. Der Rechnungshof sagt außerdem, dass diese Art der Verschuldung zukünftigen Generationen nicht zumutbar ist.

Müsste sich nach Ihrer Rechnung also auch die Republik wegen möglicher Haftungen Sorgen machen?

Selbstverständlich, in Kärnten haben wir das ja gesehen. Wenn der Landeshauptmann in dem Tempo weitermacht, wird das bei uns wahrscheinlich ein ähnliches Ende nehmen. Und wer hätte gedacht, dass Hans Peter Doskozil seine absolute Mehrheit derart ungeniert ausnützt. Er hat ein politisches Büro, das größer ist, als das des Bundeskanzlers. Wer hätte gedacht, dass das Land 200.000 Flaschen Sekt oder 400 Busse kauft? Damit haben viele nicht gerechnet, und ich hoffe, dass die Menschen bei der nächsten Wahl hier eine Korrektur vornehmen und einen Richtungswechsel herbeiführen.

Wie empfinden Sie die Stimmung in der Bevölkerung und in der eigenen Partei? Einerseits muss die ÖVP Kritik üben, andererseits auch zusammenarbeiten. Was überwiegt?

Mit meiner Tour will ich das Angebot zur Richtungsdiskussion machen. Die Menschen wünschen sich, dass jemand Hans Peter Doskozil auf die Finger schaut. Der Landeshauptmann sucht bewusst die Konfrontation, die Politik braucht aber das Miteinander. Denn wir haben genug Probleme in diesem Land. Schwierig ist es, als Oppositionschef hier der Erste zu sein. Wir sind das Gegengewicht, da wird es uns nicht erspart bleiben, weiter herbe Kritik zu üben, wo es notwendig ist.

Die Wirtschaft war früher ein Wahlkampf-Kernthema, jetzt ist viel gegen die SPÖ gerichtet. Was sind Projekte, die Sie gleich angehen würden?

Die Wirtschaft steckt ja in jedem Thema drin, als Gegenmodell zu den Drüberfahrern. Ich würde sofort die Baulandsteuer abschaffen. Und es muss darum gehen, die Schaffung von Eigentum und leistbares Wohnen zu ermöglichen. Das spielt zusammen: Wir müssen erst erwirtschaften, dann verteilen.

Leistbares Wohnen ist ein oft gehörtes Schlagwort. Mittlerweile schafft das aber auch der soziale Wohnbau nicht mehr ...

Und warum? Weil die Rahmenbedingungen im Land so gesetzt wurden. Die SPÖ hat es in der Hand und kann sogar im Alleingang die Wohnbauförderung anpassen. Warum tut sie das nicht? Weil der Landeshauptmann einen Privatkrieg gegen den sozialen Wohnbau und einige Wohnbaugenossenschafter führt.

Die Energiewende ist ebenfalls bestimmendes Thema. Stimmt die Richtung, die das Land mit Photovoltaik, Windkraft und Speicher eingeschlagen hat?

Es ist wieder die Frage, wie der Weg gegangen wird. Das Land sucht sich heraus, wo die besten Plätze für einen Photovoltaikpark sind, und dort werden mit Wegbegleitern wie dem Energieversorger Geschäfte gemacht. Mein Weg ist der der Energiegenossenschaften, dass Private investieren und PV-Anlagen errichten können. Man hat immer nur in großen Parks gedacht, damit die Burgenland Energie Rekordgewinne macht, während die Preise massiv raufgegangen sind. Ich bin für freie Unternehmer, die sich etwas regional abgestimmt mit den Gemeinden ausmachen, und dann erst schaltet sich das Land ein.

Zurück zur Landtagswahl: Sie wollen Erster werden, aber was wäre, wenn die ÖVP das verfehlt und die SPÖ wieder die absolute Mehrheit einfährt?

Dann hat der Wähler die Karten wieder neu gemischt. Dann stellt sich die Frage, welche Varianten der Zusammenarbeit es trotzdem gibt, das ist ja alles nicht gesagt. Wenn der Landeshauptmann die absolute Mehrheit verliert, ist er jedenfalls gezwungen, das Miteinander zu suchen, und das würde diesem Land sehr gut tun.

Die Landespolitik kann man nicht immer autark sehen, die Bundespolitik spielt immer mit. Mit wie viel Rückenwind aus dem Bund rechnen Sie?

Es sind noch eineinhalb Jahre bis zur Landtagswahl. Die jetzige politische Situation hat Gegenwind gebracht, das ist klar, zuletzt gab es aber Rückenwind. Ich möchte die ÖVP gerne so stark machen, dass wir unser Programm an den Wähler und an die Wählerin bringen, egal wie die Rahmenbedingungen sind.

Glauben Sie, dass es im Bund auf einen Zweikampf zwischen FPÖ und ÖVP hinausläuft? Ist die SPÖ mit Andreas Babler noch im Spiel?

Ich möchte mir nicht vorstellen, in einem Land zu leben, in dem Herbert Kickl oder Andreas Babler Bundeskanzler ist. Karl Nehammer hat als einziger das Profil, das zu einem Bundeskanzler passt, und er hat bewiesen, dass er auch in schwierigen Zeiten eine stabile Regierung führen kann. Man kann mit seinen Entscheidungen zufrieden oder weniger zufrieden sein, aber diese Standkraft und Stabilität hat ihren Wert, und die werden wir in diesem Wahlkampf in die Waagschale werfen.