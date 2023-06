“Niemand wusste, wer in den geschändeten Gräbern liegt”

Ein Ferialpraktikum hat Sie vor 39 Jahren nach Eisenstadt geführt - wie kam es dazu?

Ich bin gebürtiger Wr. Neustädter, von meinen Judaistik-Kommilitonen wollte keiner nach Eisenstadt. Für mich war es näher an Zuhause, also habe ich mich gemeldet. Das war der pragmatische Grund, es gibt aber auch einen sachlichen: Führungen in Landesausstellungen und das Reden vor vielen verschiedenen Besuchern, haben mich sehr interessiert.

Hat sich in den fast 40 Jahren etwas geändert am Wissen und dem Verhalten der Besuchergruppen?

Das Interesse selbst hat sich nicht geändert, die Besuchergruppen schon. Es kommen nach wie vor viele Schulgruppen und Touristen, jetzt kommen aber viel mehr Israelis und Amerikaner, deren Vorfahren hier liegen. Die Ur-Enkelgeneration hat einfach gegoogelt und vor Ort meine QR-Codes gefunden.

Deswegen ist Ihnen die Digitalisierung immer ein Anliegen gewesen?

Ja! Die digitalen Projekte, die ich seit 2009 mache, kann man einfach googeln - das kann jeder, es gibt keine Barriere. Mein Blog “Koschere Melange” war einer der ersten Museums-Blog Österreichs, er hat mittlerweile zehntausende Leser, erst unlängst hat eine Leserin über diesen ihren Großvater gefunden. Es geht nicht primär darum, die User ins Museum zu bringen, sondern darum, dass die 111-jährige Tante Gisi das Grab ihrer Eltern zumindest am Bildschirm sehen kann.

Hat die Wichtigkeit, das Grab zu kennen, einen theologischen Hintergrund im Judentum?

Es ist eines der wichtigsten Gesetze im Judentum, zu wissen, wo das Grab eines Menschen ist. Am älteren jüdischen Friedhof steht ganz rechts hinten ein kleiner Grabstein, auf dem steht: “Ein Mann”. Also auch wenn man nicht weiß, wer das ist, braucht er einen Grabstein, damit man ihn irgendwie einmal findet. Deswegen heißt die berühmte Gedenkstätte auch “Yad Vashem”, also “Ort und Namen”: Weil man der Geschichte hier einen Namen geben will. Und deswegen ist auch so wichtig, dass die Ermordeten in Rechnitz endlich ein Grab bekommen.

In nur wenigen Jahren kann die Natur den Grabsteinen schwer zu schaffen machen. Wenn sie nicht regelmäßig gepflegt werden, sind die Inschriften darauf für immer verloren. Foto: zVg OJM

Was fasziniert Sie so an Grabsteininschriften?

Da hatte ich zwei Schlüsselerlebnisse. Ich bin mit dem Judaistik-Studium fertig geworden, bin auf den Friedhof gegangen und bin darauf gekommen: Ich kann die Inschriften nicht lesen. Es wurde einfach nicht gelehrt. Dazu kommt: Grabinschriften sind nicht so leicht zu verstehen, da sie zwischen altem und modernem Hebräisch angesiedelt sind.

Das zweite Schlüsselerlebnis war die Schändung 1992: Da stehen die Politiker und halten austauschbare Reden, aber niemand weiß, wer in den geschändeten Gräbern gelegen ist. Es gab keine Pläne, wie beim älteren Friedhof. Nur Nazi-Symbole über Inschriften. Da habe ich gewusst: Ich muss den Leuten sagen, was da draufsteht und wer da liegt.

Wie sind Sie eigentlich auf das Studium der Judaistik gekommen?

Zufällig. Ich bin da aber in bester Gesellschaft. Der Kölner Institutsleiter hat das selbe gesagt. Meine Vorbilder beim Studium waren Bernhard Wachstein und Naftali Bar-Giora Bamberger. Deren Bücher über Grabsteininschriften habe ich auswendig gelernt, bevor ich mich an meinen ersten Grabstein herangetraut hab.

Haben orthodoxe Juden eigentlich ein Problem damit, dass Sie kein Jude sind?

Denen geht es um die Sache. (Lacht) Und es gibt keinen, der die Inschriften besser lesen kann als ich. Das eigentliche Problem ist: Die Inschriften gehen verloren. Aber die Politik versteht das nicht. Die Restaurierung der Friedhöfe in Kobersdorf und Lackenbach ist das beste Beispiel: Da wurden die Grabsteine zwar gesäubert und Metallplättchen mit Nummern angebracht. Da stehen aber keine Namen drauf. Wenn ich meinen Uropa suche, weiß ich ja auch nur den Namen und keine Friedhofsnummer. In Lackenbach passen diese Nummern nicht mit dem historischen Gräberverzeichnis zusammen. Und das bei einem Projekt, das 360.000 Euro gekostet hat!

Wieso hat die Politik sich da nicht an die Wissenschaft gewandt?

Sie hätten mich ja einladen können. Ich weiß nicht, wieso das nicht passiert ist. Vielleicht aus Angst, mir etwas zahlen zu müssen. Generell ist das Verständnis dafür einfach nicht da. In Kobersdorf hat sich der ehemalige Bürgermeister ja auch einfach einen Friedhofs-Stein mit nach Hause genommen.

Sie haben in den fast 40 Jahren verschiedene Wellen der Gedächtnispolitik miterlebt - von Totschweigen bis zum Stellen der Schuldfrage.

In einem Museum lebt man da allerdings wie auf einer Insel. Wobei man hin und wieder schon die Welt da draußen mitbekommt. 2012 etwa gab es im Zuge des Eisenstädter Autofrühlings eine Kulturkooperation, jedes Autohaus hat einen Museumspartner bekommen. Unser zugeteiltes Autohaus wollte uns aber nicht als Partner haben.

Wie ist das bei den Besuchern im Museum, etwa bei Schulgruppen? Es heißt, Antisemitismus sei gerade unter Jugendlichen - oft mit Migrationshintergrund - wieder modern.

Wir merken das im Museum nicht. Auch nicht bei Wiener Schulgruppen, die oft zu einem großen Teil aus Muslimen bestehen. Eher im Gegenteil, junge Menschen versuchen, sprachlich korrekt zu sein. Obwohl es oft nicht passt: “Judengassl” darf man sagen, so haben die Juden selber ihre Straße genannt. Auch “laut, wie eine Judenschul” ist nicht antisemitisch: Das war im Mittelalter das Wort für Synagoge, in der wurden nicht nur Gottesdienste gehalten, da wurde gelehrt, gelernt und diskutiert...

Und zur Politik selbst - wie hat sich da das Verhältnis in den letzten 39 Jahren geändert?

Früher hieß es “nur nicht Anstreifen”, heute streift man gerne an, aber auch nur, wenn man einen Event daraus machen kann. In Wien führt man hohe politische oder diplomatische Besucher immer auch ins Jüdische Museum. Bei uns nicht, im Gegenteil. Einmal hat mich eine Landesbedienstete angerufen und gesagt: Herr Reiss, es kommt Besuch aus Deutschland, die wollen sich Ihr Museum anschauen - “wir wissen auch nicht, wieso”.

Ist es da mit einer Partei leichter, als mit der anderen?

Alt-Landeshauptmann Hans Niessl war in seiner rund 20-jährigen Amtszeit nur ein einziges Mal da - und das auch nur, weil die Volkshochschule ihn quasi dazu gezwungen hat. Hans Peter Doskozil war bis heute nicht da. Und wenn meinem interimistischen Nachfolger, Dieter Szorger vom Wissenschafts-Referat des Landes, die parteipolitische Loyalität zum Alt-Bürgermeister wichtiger ist, wenn der einen Grabstein vom Friedhof in seiner Garage deponiert, dann ist das zumindest illoyal. Das werde ich bei meinem Vortrag am 29. Juni in Kobersdorf auch noch so sagen.

Derzeit gibt es die Tendenz, dass die Enkelkinder der von den Nazis Vertriebenen wieder die österreichische Staatsbürgerschaft beantragen.

Ja, da haben wir immer Hochbetrieb. Da kommen sehr viele Anfragen von Ämtern und Magistraten, ob es da wirklich einen Grabstein der Großeltern im Burgenland gibt oder ob diese in den Geburts- oder Heiratsbüchern zu finden sind.

Besteht so vielleicht doch noch die Hoffnung, dass das jüdische Leben zurück ins Burgenland kommt?

Kann ich mir nicht vorstellen. Die Remigration geht meistens in Städte. Es braucht eine ganze Gemeinde, damit eine koschere Infrastruktur entsteht. Wien hat diese Strukturen.

Sollte die Landespolitik jüdische Remigranten intensiver anwerben?

Da habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Es gab einmal eine Anfrage einer ganzen jüdischen Gemeinde, aber da war die Politik nicht hilfreich, auch Esterhazy hat gleich abgewunken. Es war fühlbar, dass die keiner wollte. Dabei hätten sie für gutes Geld gemietet.

Zu wenig prestigeträchtig für die Politik?

Die haben Angst, dass die Bevölkerung das nicht will und sie Stimmen verlieren. Das ist diese Urangst, dass die sich nicht anpassen und anders sind als wir.

Haben wir nicht auch eine romantisierte Vorstellung vom Judentum? Tel Aviv und Hummus, Strand und Meer.

Das sind nicht die Juden, die Schawuot wollen. Das ist der Rabbi, der Frauen nicht die Hand gibt. Damit kommt die Eisenstädter Frau nicht zurecht.

Wie geht es jetzt mit Ihnen weiter?

Ich werde weiter Inschriften identifizieren und digitalisieren. Ich bin froh, nicht mehr das enge museale und politische Korsett zu haben. Ich hab es satt, Fördermittelstreichung angedroht zu bekommen, wenn ich zu Grabsteinen aus Triest statt im Burgenland arbeite.

Welche Aspekte des jüdischen Lebens im Burgenland gibt noch zu erforschen?

Viele! Es gibt ja gar keine Monografie über Judentum im Burgenland, nur den Begleittext für die aktuelle Ausstellung, die sich wie eine Dissertation anfühlt - das ist nicht leicht zu lesen. Es gibt 8.000 jüdische Grabsteine im Burgenland, mehr als in allen anderen Bundesländern außer Wien gemeinsam. Und ich bin erst mit den 1.100 in Eisenstadt fertig.

Und Ihr Blog?

Die “Koschere Melange” mit ihren 3.000 Artikeln verschwindet, die meisten Artikel kommen aber auf meine neue Seite der-transkribierer.at