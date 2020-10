U-Ausschuss: Forsetzung mit Beschluss der Ladungsliste .

Am Dienstag wird in Eisenstadt der Untersuchungsausschuss in der Causa Commerzialbank Mattersburg (Cb) fortgesetzt. Auf dem Programm steht der Beschluss der Ladungsliste. Rund 30 Auskunftspersonen sollen noch vor Weihnachten befragt werden. Ebenfalls auf der Tagesordnung stehen Ergänzungen des grundsätzlichen Beweisbeschlusses sowie des Arbeitsplans, wie Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) am Montag mitteilte.