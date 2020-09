U-Ausschuss: SPÖ will Finanzminister Blümel laden .

Die SPÖ Burgenland will Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) als ersten Zeugen in den Untersuchungsausschuss zur Commerzialbank Mattersburg (Cb) laden. Es handle sich bei der Causa um ein "Generalversagen der Aufsichtsbehörden", für die politisch das Finanzministerium verantwortlich sei, betonte Klubobmann Robert Hergovich am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Blümel sei "gut beraten zu kommen", um das Vertrauen der Sparer ins System wiederherzustellen.