Die 17. Sitzung des Commerzialbank-Untersuchungs-Ausschusses bringt vier Befragungen - unter anderem geht es um die Legalisierung des kleinen Glücksspiels, die Geschenkelisten der Commerzialbank und Informationsflüsse um die Schließung der Bank. Zum Auftakt wurde der ehemalige Novomatic-Geschäftsführer Franz Wohlfahrt befragt.

Dieser betonte, dass er nie für den operativen Bereich des Glücksspiels und auch nie für Sponsorings von Fußballvereinen zuständig gewesen sei. Folglich habe er zum Untersuchungsgegenstand keinerlei Wahrnehmungen oder Erinnerungen.

Zur Commerzialbank an sich könne er "mangels irgendeiner Beziehung zu dieser Bank" auch keine Auskunft geben, stellte Wohlfahrt in seinem Einleitungsstatement fest. Hauptthema seiner Befragung war die Legalisierung des kleinen Glücksspiels im Burgenland mit Anfang 2012. Auch zu diesem Gesetzgebungsprozess konnte Wohlfahrt aber nicht viel sagen.

Der im Zuge der Causa Commerzialbank zurückgetretene Landesrat Christian Illedits (SPÖ) war damals Chefverhandler der SPÖ Burgenland für die Legalisierung des kleinen Glücksspiels. Novomatic-Tochter Admiral habe eine Lizenz erhalten, in zeitlicher Nähe habe der ASV Draßburg, dessen Präsident Illedits ist, einen neuen, hoch dotierten Sponsorvertrag bekommen, merkte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram an. Illedits hatte einen Zusammenhang stets zurückgewiesen, Wohlfahrt hatte keine Wahrnehmungen. "Ich habe nicht die Gelegenheit gehabt herauszufinden, wo überhaupt Draßburg liegt", sagte er.

Wohlfahrt betonte, er könne sich nicht vorstellen, dass das Sponsoring tatsächlich, wie medial kolportiert, in Millionenhöhe erfolgt sei - immerhin sei der ASV Draßburg ja nicht in der Champions League. Illedits habe er hin und wieder bei Veranstaltungen getroffen, an Gespräche über Glücksspielgesetze könne er sich nicht erinnern. Auch Alt-Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) habe er nicht in diesem Zusammenhang getroffen.

Für Debatten sorgte ein zugespieltes Schreiben an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), das Grünen-Klubchefin Regina Petrik vorlegte. SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst störte sich daran, dass die darin enthaltene Anzeige auf dem Protokoll der U-Ausschuss-Befragung von ASV-Draßburg-Obmann Ernst Wild basiere, das aber noch gar nicht veröffentlicht ist. Wohlfahrt sagte auch dazu nichts - eine anonyme Anzeige, die wohl noch nicht einmal die Staatsanwaltschaft gelesen habe, wolle er nicht kommentieren.

Die BVZ berichtet live aus dem U-Ausschuss.