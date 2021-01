Illedits heute dran, SP will weiter zugespielte Akten .

Im Commerzialbank-Untersuchungsausschuss werden am Mittwoch die Befragungen fortgesetzt. Am Nachmittag muss mit dem in dieser Causa zurückgetretenen Landesrat Christian Illedits (SPÖ) ein Prominenter den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.