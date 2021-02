Nach dem gestrigen Rummel um die Befragung von Commerzialbank-Gründer Martin Pucher lief der 16. Befragungstag im U-Ausschuss in Eisenstadt weit ruhiger an. Zum Auftakt gab der ehemalige Geschäftsführer des Mattersburger Florianihofs, der auch Chef der Gastronomie im Stadion und Café des SV Mattersburg war, Einblick in das Verhältnis zu Pucher.

Die Commerzialbank war die Hausbank des Mattersburger Hotels, Pucher habe nicht nur als SVM-Präsident, sondern mitunter auch in Fragen des Gasthof-Betriebs „diktiert“: „Herr Pucher war Chef mit allen Facetten, alles musste mit ihm abgeklärt werden. Wenn er was wollte, musste man springen.“ Eine persönliche Beziehung zu Pucher habe es in dem Sinn nie gegeben. Dreimal sei er bei Pucher zuhause gewesen, zweimal davon geschäftlich: „Das dritte Mal war, als ich ihm 2017 frohe Ostern wünschen wollte und dann hat er mich aus dem Haus rausgeschmissen. So, das waren meine Beziehungen zum Martin Pucher“, sagte der Gastronom vor dem U-Ausschuss.

Zu etwaigen Zuwendungen und Geldflüssen zwischen Bank und Hotel oder SVM-Café wollte der Befragte nichts sagen; aufgrund eines laufenden Verfahrens machte er von seinem Entschlagungsrecht Gebrauch. Rund um den SV Mattersburg sei die Zeit des Aufstiegs in die Bundesliga die positivste gewesen: „Als der Fußball in Mattersburg groß geworden ist, war die Euphorie da. Da war Pucher auch zu mir lockerer. Der Abstieg aus der Bundesliga und sein Schlaganfall haben alles geändert. Er ist grantiger geworden und man hat auch kaum Termine bei ihm bekommen.“

Hotel-Pläne wurden nicht umgesetzt

Die Befragung durch die einzelnen Faktionen brachte weitere Einblicke in frühere Projekte. So habe Pucher anstelle einer notwendigen Sanierung des Florianihofs gleich ein neues Hotel vorgeschlagen. „Er hat gesagt: Ich zahle es.“ Nachdem aus diesen Plänen nichts wurde, habe er auch nicht hinterfragt, woher der Bank-Chef das viele Geld nehmen konnte, sagte der Ex-Florianihof-Geschäftsführer auf die Frage von Grünen-Klubobfrau Regina Petrik.

ÖVP-Klubobmann Markus Ulram wollte Details zu Gästen im SVM-Stadion und zu früheren Feiern wissen, wie etwa eine „SPÖ-Wahlparty“ nach der Landtagswahl im Vorjahr.

Nachdem der Befragte keine detaillierten Angaben zu Besuchen von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, Alt-Landeshauptmann Hans Niessl und Co. machen konnte, gab es im U-Ausschuss immer wieder auch Diskussionen zwischen der ÖVP- und der SPÖ-Fraktion. SP-Abgeordneter Wolfgang Sodl kritisierte, dass man seitens der ÖVP Fotos vorlegte, auf denen die Auskunftsperson mit Politikern wie Ex-Landesrat Christian Illedits zu sehen ist.

Thema war außerdem die Feier zum 60. Geburtstag von Mattersburgs SPÖ-Bürgermeisterin Ingrid Salamon im SVM-Café. Miete habe es damals keine gegeben, Speisen und Getränke seien allesamt beglichen worden, erinnerte sich der Gastro-Chef. Auf Nachfrage von FPÖ-Abgeordnetem Alexander Petschnig, ob jemals andere Parteien im SVM-Café gefeiert hätten, meinte der Befragte: „Ich glaube nicht.“

Die mittlerweile bekannten Geschenke Martin Puchers kamen ebenfalls zur Sprache: Er selbst habe einen „Silberbarren“ und zur Hochzeit Gold-Dukaten bekommen, sagte der Ex-Florianihof-Chef.

"Ausschuss muss sich das nicht gefallen lassen"

Viele Diskussionen über den Ablauf des U-Ausschusses brachte am Nachmittag die Befragung eines Firmeninhabers, der von Martin Pucher mit Instandhaltungsarbeiten am Mattersburger Stadion und in den Commerzialbank-Filialen beauftragt worden war und der Bank auch Lagerflächen vermietete. Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft kündigte die Auskunftsperson an, sich bei einzelnen Fragen der Aussage zu entschlagen. Das sei auch sein Recht, räumte Verfahrensrichter Walter Pilgermair ein – in Detailfragen kam es aber anfangs zu Wortgefechten. „Der Ausschuss muss sich das nicht gefallen lassen, so einfach ist das. Es gibt auch Beugemaßnahmen“, klärte Pilgermair auf, dass sich der Firmeninhaber nicht auf jede einzelne Frage entschlagen könne. „Wir passen eh auf Sie auf“, sagte Ausschuss-Leiterin Verena Dunst.

Die Fragen der Parteien zielten dann vor allem auf Aussagen Puchers ab. Dieser hatte zu Protokoll gegeben, Personen auch mit Botenfahrten beauftragt zu haben – der Hintergrund laut Pucher: Mit der Abgabe von Kuverts in anderen Bundesländern sollten Poststempel für gefälschte Bankguthaben generiert werden. Er habe nie zugegeben, Kuverts transportiert zu haben, betonte der Befragte dazu mehrmals. Dass er im Auftrag Puchers außerhalb des Bundeslandes auch bei diversen Sportvereinen – etwa bei Rapid und Austria in Wien oder in Salzburg – gewesen sei, bestätigte der Firmeninhaber, er habe aber „keine Transporte durchgeführt“ und meinte auf Nachfrage genauer: „Ich habe kein Schwarzgeld transportiert.“

Ex-SVM-Trainer Lederer: Beschenkt und gekündigt

Als dritte Auskunftsperson des Tages war der ehemalige Trainer des SV Mattersburg, Franz Lederer, geladen. Auch er schilderte Martin Pucher als "Chef ohne Wenn und Aber". Zum 50er habe er ein Goldplättchen geschenkt bekommen, im Jahr 2018 habe die Zusammenarbeit mit einer Kündigung geendet. "Fünf Zeilen und das war's", erzählte Lederer.

Ob er sich nie gefragt habe, wie so eine kleine Stadt einen so erfolgreichen Verein hervorbringen könne, wollte Verfahrensrichter Walter Pilgermair wissen. "Nein", meinte Lederer. Er sei Trainer und später sportlicher Leiter gewesen. Das Finanzielle habe immer SVM-Chef Pucher gemacht.

Wolfgang Millendorfer

Ein zentraler Inhalt von Lederers Befragung war auch sein Wechsel in den Landesdienst im Jahr 2019. Den Job beim Land habe ihm Ex-Landesrat Christian Illedits (SPÖ), der im Zuge der Causa Commerzialbank zurückgetreten war, vermittelt. Nachdem der SVM ihn freigestellt habe, habe Illedits ihn angerufen. "Er hat gesagt, für Menschen, die sich um das Land mit solchen Leistungen verdient gemacht haben, wird man versuchen, zu schauen", erzählte Lederer. Als dann ein Posten aufgrund einer Pensionierung frei geworden sei, habe Illedits ihn gefragt, ob er das machen könne. So sei er letztlich zu dem Job gekommen, bei dem er unter anderem mit der Sportförderung zu tun habe und deshalb seine Erfahrungen aus der Tätigkeit im Fußball auch einbringen könne.

Eigentlich habe er zu diesem Zeitpunkt mit dem Fußball abgeschlossen gehabt - "er war mir zuwider". Später habe er sich aber von Ernst Wild, Obmann des ASV Draßburg, überreden lassen, dort Trainer zu werden. Dass die zeitliche Nähe der Anstellung beim Land und der Tätigkeit beim ASV Draßburg, dessen Präsident Illedits ist, durchaus eine "schiefe Optik" darstellen könne, "verstehe ich", sagte Lederer auf einen entsprechenden Einwand von ÖVP-Klubobmann Markus Ulram.

Von einer Schieflage und Problemen bei der Commerzialbank habe er vor der Schließung nichts mitbekommen. Erst am Morgen nach der Schließung habe er im Radio davon gehört. Das Verhältnis zu Pucher sei schon vor der Kündigung schwierig gewesen. "Kommunikation hat nicht mehr stattgefunden", erzählte Lederer. Das Budget des SVM schätzte er auf circa neun Millionen Euro.