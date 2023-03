So lief der SPÖ-Sitzungs-Marathon

Werbung

Eine erste Entscheidung ist immerhin bereits gefallen: Wie zu hören ist, wird das Match um die Parteispitze mit einer Mitgliederbefragung eingeleitet; deren Ergebnis soll die Basis für einen außerordentlichen Parteitag sein. Die offizielle Bestätigung gibt es erst nach der gerade laufenden Vorstandssitzung, aber möglicherweise könnte schon im feststehen, ob Landeshauptmann Hans Peter Doskozil oder SPÖ-Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner die Partei anführt - und in die nächsten Nationalratswahlen führt.

Rückblick auf den Beginn des Sitzungsmarathons: Da überschlugen sich die Ereignisse rund um das SPÖ-Duell, und das kurz vor der Sitzung des Bundesparteipräsidiums im Parlamentsklub. Dort wurden die Akteure schon von Journalisten erwartet, hinter verschlossenen Türen sollte der erste Teil der Entscheidung fallen. Und die Kernfrage, auf die sich alles zuspitzte, zeigte gerüchteweise da schon einen leichten Überhang für Landeshauptmann Hans Peter Doskozils Vorschlag eines Mitgliederentscheids.

Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner rechnet sich ja mit einer Kampfabstimmung am Sonderparteitag bessere Chancen aus. Immer mehr Länder-Organisationen, so hieß es, würden aber den Doskozil-Vorschlag favorisieren, um reinen Tisch zu machen. Dabei sollen alle Mitglieder befragt werden.

Das war zunächst aber nur eine von mehreren Richtungen. Eine zentrale Rolle nimmt auch die Wiener SPÖ ein, die, wie berichtet, ausgerechnet in Frauenkirchen tagte, als Doskozils Chef-Ansage die Klubklausur störte. Deshalb geht es auch darum, für welche Art der Abstimmung sich Bürgermeister Michael Ludwig ausspricht. Von Rückendeckung für Rendi-Wagner über Mitgliederentscheid bis hin zu einem möglichen dritten Kandidaten war da im Vorfeld ebenfalls alles dabei.

13.03 Uhr: Die Sitzung läuft

Kurz nach 13 Uhr schlossen sich die Türen, wie lange die Sitzung dauern wird, ist nicht bekannt. Gegen 15 Uhr soll es laut Plan aber mit der Vorstands-Sitzung weitergehen. Parallel dazu macht derzeit ein Tweet von Christian Kern die Runde: Der Ex-Kanzler, der für Doskozil auch als Berater tätig war, spricht sich für einen Mitgliederentscheid aus.

Doskozil: „Scheue keinen Parteitag“

Im Vorfeld der Sitzung sagte Hans Peter Doskozil vor Journalisten, man müsse „gemeinsam einen Weg finden, wie wir da rauskommen“, und der soll eben über den Mitgliederentscheid fallen. Seine Chancen will Doskozil nicht in Zahlen einschätzen, er wolle, „dass die Diskussion mehr über Inhalte als über die Personen geführt wird“.

Auf Nachfrage, ob er sich vor einem Parteitag scheue, verneinte Doskozil: Zum einen müsse man den Parteimitgliedern gerade jetzt ein Ohr schenken, und zudem müsse es nach der Befragung auch einen Parteitag geben, so Doskozil.

14.05 Uhr: Angespannte Stimmung

Aus dem Sitzungssaal dringt inzwischen die Info, dass die Stimmung, wie erwartet, angespannt ist. Dennoch soll heute auf jeden Fall eine Entscheidung über das weitere Prozedere fallen.

Vor Kurzem hat zudem Georg Renner von der Kleinen Zeitung auf seinem Twitter-Account die Liste jener 57 SPÖ-Bürgermeisterinnen und -Bürgermeister, Vizes und Funtionäre geteilt, die öffentlich einen Mitgliederentscheid fordern. Darunter finden sich ganze 24 aus dem Burgenland:

Michael Lampel (Neufeld a.d. Leitha), Rita Stenger (Siegendorf), Eva Karacson (Zillingtal), Harald Kahr (Großpetersdorf), Mario Trinkl (Königsdorf), Jürgen Karall (Markt St. Martin), Jürgen Dolesch (Stegersbach), Fabio Halb (Mühlgraben), Michael Kefeder (Lockenhaus), Michaela Raber (Rauchwart), Andrea Reichl (Deutsch Kaltenbrunn), Christian Wöhl (Hirm), Andreas Tremmel (Kobersdorf), Werner Hofer (Lackendorf), Wolfgang Nothnagel (Mariasdorf), Marc Hoppel (Grafenschachen), Martin Kramelhofer (Rechnitz), Wilfried Bruckner (Riedlingsdorf), Helmut Hareter (Breitenbrunn), Gerhard Petschowitsch (Horitschon), Isabella Radatz-Grauszer (Steinbrunn), Gerhard Dreiszker (Bruckneudorf), Bettina Zentgraf (Mörbisch), Gerold Stagl (Rust).

14.50 Uhr: Langwierige Diskussion

Wie zu erwarten war, geht der Zeitplan des Sitzungstages schon im ersten Teil nicht auf. Eigentlich war die anschließende Vorstands-Sitzung für 15 Uhr anberaumt, einige Vorstands-Mitglieder sind eingetroffen. Jetzt zieht sich aber die Sitzung des SPÖ-Präsidiums in die Länge. Immer wieder sprechen Polit-Beobachter von der schlechten Stimmung, die laut Insidern nach außen dringt. Was die Entscheidung betrifft, geht man davon aus, dass diese – wenn überhaupt – erst gegen Abend fällt.

15.40 Uhr: Variante Mitgliederbefragung & Parteitag

Die (Kompromiss-)Lösung, von der heute schon öfter die Rede war, zeichnet sich langsam auch in den Diskussionen ab, wird vermutet: Kein bindender Mitgliederentscheid, sondern eine Mitgliederbefragung soll eine erste Entscheidung bringen – allerdings gefolgt von einem Sonderparteitag, bei dem die Wahl der Chefin oder des Chefs fixiert werden soll.

16.05 Uhr: Die Präsidiumssitzung ist zu Ende

Jetzt geht die Debatte nahtlos im Bundesparteivorstand weiter. Nach einer kurzen „Nachbesprechung“ hinter verschlossenen Türen traten die Präsidiumsmitglieder den Gang zur nächsten Sitzung an. Interessanterweise angeführt von Hans Peter Doskozil und Pamela Rendi-Wagner. Man werde nun dem Vorstand das Ergebnis verkünden, lautete das kurze Statement.

16.20 Uhr: Start der Vorstandssitzung

Im Bundesparteivorstand wird das Ergebnis der Präsidiumssitzung präsentiert und diskutiert; das dürfte wieder einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Wie kolportiert, hat sich das Präsidium auf eine Mitgliederbefragung und einen Parteitag geeinigt. Die Details werden erst in einem abschließenden Presse-Statement bekannt gegeben.

18 Uhr: Warten auf das Presse-Statement

Von einem baldigen Ende der Vorstandssitzung war bereits mehrmals die Rede. Noch wird vor der Tür des SPÖ-Parlamentsklub gewartet. Bundesvorsitzende Rendi-Wagner wird im Anschluss an die Sitzung ein Statement abgeben.

18:30 Uhr: Die Vorstandssitzung ist zu Ende