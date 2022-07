Doppel-Check für Flugrettung als erster Prüfauftrag für Wenk

Werbung

Als neuer Direktor des Landesrechungshofes ist Rene Wenk noch nicht einmal im Amt, und schon kommt der erste Prüfauftrag – vom Landeshauptmann persönlich: Hans Peter Doskozil kündigte an, dass die Vergabe der Flugrettung geprüft werden soll. Mit dem eher seltenen Regierungs-Prüfauftrag soll laut Doskozil belegt werden, dass das Land korrekt gehandelt habe.

Seit nämlich angekündigt wurde, dass der Christophorus- Hubschrauber des ÖAMTC ab 2025 von Heli Austria und dem Martin abgelöst werden soll, ist Feuer am Dach. Die Opposition läuft Sturm, der ÖAMTC hat, wie berichtet, das Landesverwaltungsgericht eingeschaltet. Dessen Entscheidung wird bis Anfang August erwartet, eine Rechungshof-Prüfung dauert jedoch noch länger, da sich wie immer mehrere Aufträge in der Warteschleife befinden.

Proteste gegen Änderung des „bewährten Systems“

Politisch wird das Eisen weiter geschmiedet, vor allem die ÖVP hat sich auf das Thema eingeschossen. Dass der bevorstehende Wechsel der bewährten ÖAMTC-Flugrettung auch in der Bevölkerung bewegt, zeigt die anhaltend hohe Zahl der Reaktionen, auch auf der Facebook-Seite der BVZ.

Doskozil und Co. stützen sich auf das Ausschreibungsverfahren, dessen Ergebnis („gefällt von einer Experten-Jury“) man eben ernst nehme. Der Grund dafür, dass überhaupt neu ausgeschrieben wurde: Zusätzlich zum Standort in Oberwart soll ein neuer im Landesnorden und in Nähe des geplanten Golser Krankenhauses entstehen. Hier hatte Unternehmer Roy Knaus mit seinem Martin ebenso die Nase vorn wie beim Preis (siehe unten).

Die ÖVP will indes aber auch von einer prekären Finanzsituation bei Heli Austria wissen; nach wie vor diskutiert wird über frühere Abstürze. Im Landtag stellte ÖVP-Klubchef Markus Ulram dazu dringliche Fragen an Doskozil. Die ÖVP kritisiert die mögliche Auflösung eines bewährten Systems; Doskozil hält dagegen, die Gesundheitspolitik werde ständig zum „politischen Spielball“ gemacht.