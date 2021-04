Nicht die Staatsanwaltschaft, aber die Leiterin des Commerzialbank-U-Ausschusses ruft die ÖVP mit einer Sachverhaltsdarstellung an: Eingebracht wird sie gegen niemand Geringeren als Landeshauptmann Hans Peter Doskozil – in Bezug auf seine Aussagen in der Befragung im U-Ausschuss. Die ÖVP sieht rund um die Frage „wer wann und wie von der Schließung der Commerzialbank“ im Juli des Vorjahres erfahren hat „widersprüchliche Aussagen“ Doskozils und des Vorstands der Finanzmarktaufsicht, Helmut Ettl. „Doskozil sagt, er wurde von Ettl kontaktiert, dieser behauptet das Gegenteil“, fasste ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas bei einer Pressekonferenz zusammen.

Gemeinsam mit ÖVP-Klubchef Markus Ulram erklärte Fazekas auch die weitere Vorgehensweise: Man erwarte sich, dass Landtagspräsidentin Verena Dunst als Leiterin des (bereits beendeten) U-Ausschusses die Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft weitergebe. In einer ersten Reaktion seitens der SPÖ wird auf den Abschlussbericht von Verfahrensrichter Walter Pilgermair verwiesen, der „ganz klare“ Aussagen zur Causa Commerzialbank beinhalte.

Stichwort Abschlussbericht – dass sich dieser auf die Aussagen des Sachverständigen Herbert Motter bezieht, der in Sachen Revision keine Verfehlung des Landes sieht, prüfte die ÖVP ebenfalls. Widersprüche ortet man auch in den Aussagen und im Gutachten Motters, weshalb auch hier „Meldung gemacht wird“.

"Was ist mit der ÖVP los?", fragt hingegen SPÖ-Klubchef Robert Hergovich. In einer Aussendung antwortete er auf die Vorwürfe: "Die ÖVP ignoriert den Bericht des unabhängigen Richters, der im Abschlussbericht ganz klar korrektes Handeln des Landes und Glaubwürdigkeit des Landeshauptmannes festhält! Die Menschen haben wirklich andere Sorgen, als diese ständigen Anpatzereien der Türkisen!" Hergovich sieht auch ein "Ablenkungsmanöver" zu den Diskussionen im Bund: Dass man sich derart "an Landeshauptmann Doskozil verbeiße" sei "entlarvend".