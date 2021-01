Die Befragung des ehemaligen SPÖ-Landesrates Christian Illedits vor dem Commerzialbank-U-Ausschuss in Eisenstadt startete ohne Fotos: Die übliche Frage an die Auskunftspersonen nach einer Zustimmung zu Kameraschwenks und Fotos verneinte Illedits. In seinem Eingangs-Statement hielt der im Sommer zurückgetretene Landesrat fest, dass er zur Aufklärung im „Kriminalfall“ beitragen wolle.

Zu einer der spannendsten Fragen will Illedits keine Angaben machen – zu jenem Goldblättchen mit Widmung, das er zu seinem 60. Geburtstag erhalten hatte und das letztlich zu seinem Rücktritt führte. Illedits sprach eingangs von einem „privaten Geschenk, das ich nie hätte annehmen dürfen“. Und: „Ich habe die aus meiner Sicht notwendigen und freiwilligen Konsequenzen gezogen. Nachdem gegen mich in dieser Sache ermittelt wird, nichts dazu sagen.“

Zu Ex-Bankchef Martin Pucher habe er – als Präsident des ASV Draßburg und Aufsichtsrat in der Fußballakademie – hauptsächlich über den Sport Kontakt gehabt.

Im Zusammenhang mit dem Fußball-Sponsoring der Novomatic-Tochter „Admiral“ und der Legalisierung des kleinen Glücksspiels im Burgenland – wozu Illedits auch bereits vor dem Ibiza-U-Ausschuss befragt worden war – hielt Illedits fest: „Die Intention der Landespolitik war, das illegale Automatenspiel einzudämmen und somit Spielerschutz zu gewährleisten. SPÖ und ÖVP bildeten damals die Koalition und haben gemeinsam das Gesetz beschlossen. Ich hatte mit Lizenzvergaben absolut nichts zu tun.“

Aus den Befragungen

In den von Verfahrensrichter Walter Pilgermaier eröffneten Fragerunden waren zunächst die Spiele des SV Mattersburg Thema. Als SVM-Präsident habe Bankchef Pucher das Geschehen von der Tribüne des Vereinshauses aus verfolgt, antwortete Illedits auf die Frage, ob es dabei Gespräche oder „Geschäftsanbahnungen“ gegeben habe. Im VIP-Club des SVM seien aber auch Politiker und Aufsichtsratsmitglieder zu Gast gewesen. Für die Aufsichtsräte habe es VIP-Karten gratis gegeben. Die Dauerkarte des SPÖ-Klubs sei aber selbst bezahlt gewesen.

„Ich war erschlagen, als ich die Information erhalten habe“, sagte Illedits zu jenem Tag, an dem die Malversationen der Commerzialbank bekannt wurden. Von Unregelmäßigkeiten oder Whistleblowern habe er davor keine Kenntnis gehabt.

Danach stand die Legalisierung des kleinen Glücksspiels im Zentrum, die im Burgenland 2011 beschlossen wurde; damals war Illedits SPÖ-Klubobmann. SPÖ-Ausschuss-Mitglied Roland Fürst ging auch auf die Rolle der ÖVP in den Verhandlungen ein. Auf die Frage, ob es sich um einen „normalen gemeinsamen Gesetzwerdungsprozess ohne Auffälligkeiten“ gehandelt habe, stimmte Illedits zu. Markus Ulram von der ÖVP wollte in diesem Zusammenhang Details zum „Admiral“-Sponsoring für den ASV Draßburg wissen. „Ich bin als Präsident seit 1995 nicht operativ tätig im ASV Draßburg und unterschreibe keine Verträge, weil ich das nicht darf“, stellte Illedits schließlich fest.