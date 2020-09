Der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, sieht aktuell keine Rechtsgrundlagen. Indes sieht der Präsident der Rechtsanwaltskammer Burgenland in der "Haftungsfreistellung" der FMA gegenüber Anlegern ein Thema für Verfassungsrichter.

Im Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz ist keine Haftung gegenüber Anlegern festgeschrieben.

Der Präsident der Rechtsanwaltskammer im Burgenland, Thomas Schreiner, schrieb in einem Beitrag für die "BVZ", die Finanzmarktaufsicht (FMA) sei gesetzlich durch eine Haftungsfreistellung privilegiert worden, "die aber wahrscheinlich nicht verfassungskonform sein wird, also vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben werden könnte."

In der FMA wurde am Mittwoch gegenüber der APA erklärt, dass dies mindestens zehnmal durchjudiziert worden sei. Seit einer FMA-Gesetzesänderung aus dem Jahr 2008 gibt es keine Amtshaftung der Republik gegenüber Dritten (also Kunden, geschädigten Anlegern) mehr, was damals schon Anlegeranwälte und Prozessfinanzierer heftig kritisiert hatten.

Über die Amtshaftung haftet der Staat für Fehler von Behörden. In Anlassfällen könnte also nur ein von der FMA beaufsichtigtes Finanzinstitut (in dem Fall die in Konkurs befindliche Commerzialbank Mattersburg) selbst Amtshaftungsklage gegen die FMA führen, nicht aber deren Kunden.