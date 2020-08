Sonderlandtag Causa Commerzialbank: Auf der Suche nach Antworten

Die Causa wird in einer Aktuellen Stunde thematisiert, die ÖVP hat weiters einen Dringlichkeitsantrag angekündigt, in dem sie Akten und Unterlagen von der Landesregierung einfordert. Debattiert wird auch ein Dringlichkeitsantrag der SPÖ, die ein Parteispendenverbot verlangt.

In eine politisch turbulente Phase fällt der erste Arbeitstag von Leonhard Schneemann (SPÖ) als neuer Landesrat für Wirtschaft und Soziales. Die Wahl Schneemanns, der dem zurückgetretenen Christian Illedits (SPÖ) nachfolgt, ist der erste Tagesordnungspunkt der von der Opposition verlangten Sondersitzung. Die Bankencausa ist am Donnerstag auch Thema einer Demonstration in Eisenstadt. Zu dem Protest, der noch vor der Landtagssitzung beginnt, haben die NEOS aufgerufen.