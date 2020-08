"Es muss aufgedeckt werden, wie es jahrzehntelang möglich war, als Chef einer regionalen kleinen Bank einen Schaden von fast 700 Millionen Euro anzurichten - ohne dass trotz so detaillierter Hinweise bei den zuständigen Behörden alle Alarmglocken geschrillt haben. Wo waren Finanzmarktaufsicht, Staatsanwaltschaft und Nationalbank? Diese Fragen müssen geklärt werden", forderte Hergovich.

Dass es schon vor fünf Jahren Hinweise zu Betrügereien in der Commerzialbank gegeben haben soll, beschäftigt auch die ÖVP. "Was wusste das Land bereits im Jahr 2015?", fragte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram in einer Aussendung.

2015 habe das Land Burgenland versucht, die Aufsichtspflicht über die Kreditgenossenschaft, die Mehrheitseigentümer der Commerzialbank war, loszuwerden. Das gehe aus einem Schreiben der Finanzabteilung an den Rechtsvertreter der Commerzialbank Kreditgenossenschaft hervor. "Waren die kriminellen Vorgänge in der Commerzialbank möglicherweise schon damals bekannt?", so Ulram. Es frage sich auch, warum das Land die Prüfberichte der Genossenschaft nicht endlich offenlege.